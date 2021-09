Comparte este contenido











Con entusiasmo y una renovada vitalidad, Jorge Franz, presidente del Greater Houston Convention and Visitors Bureau, en conjunto con Elizabeth Eddies, directora Ejecutiva del complejo The Woodlands, ofreció una cena exclusiva para tour operadores y algunos medios, dentro del marco del IPW en Las Vegas.

Jorge Franz, se mostró optimista ante esta nueva normalidad y pese a la crisis que está enfrentando el turismo por la pandemia de COVID-19, invitó a revivir experiencias en su ciudad Houston, la cuarta urbe más grande Estados Unidos que cuenta con una importante diversidad cultural y cuenta con múltiples atractivos.

Dijo que ante esta nueva realidad es importante conocer lugares que tengan todas las medidas de bioseguridad para mantenerte seguro durante tu recorrido, opciones al aire libre también son fundamentales hoy en día para poder evitar la propagación de COVID-19 y aún así disfrutar de todo lo que este lugar tiene para ofrecer, y el cual está listo para recibir visitantes.

Esta cena show se realizó dentro de las majestuosas instalaciones del Lakeside en The Wynn Hotel, Las Vegas con la presencia de Mauricio González, CEO de CWW México y representante de Visit Houston en nuestro país, así como Celia Morales y Daniel Palomo del Greater Houston Convention and Visitors Bureau y Laura Haces, especialista de turismo The Woodlands Resort.

Mauricio González Jorge Leanza, Diego Ontañón y Miguel Sergio Hinojosa Mauricio González, Jorge Franz, Elizabeth Lara, Daniel Palomo y Celia Morales Benjamín Díaz, Fernando Hurtado y Adriana de la Vega