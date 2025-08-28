BGRT, Background Representaciones Turísticas realiza tercera edición de Luxe Network 2025

BGRT, Background Representaciones Turísticas, que lideran Lupita Gómez y Juan Manuel Reyna, realizó el ya tradicional Luxe Network 2025 con tour operadores mexicanos y socios de lujo como los siguientes:

Hotel B Lima

PROMPERÚ

SUMAQ Machu Picchu Hotel

Delfin Amazon Cruises

Australis

Greater Miami Convention & Visitors Bureau

LATAM Airlines

Iberia y British Airways

“Muchas gracias por confiar en nosotros, este es el tercer año que hacemos este evento de Luxe Network, donde vienen varios agremiados y se sumaron varias líneas aéreas”, comentó la directora general de BGRT.

En una agradable cena, cada uno de estos socios dio novedades a las operadoras de viajes como Travel Shop, Mega Travel, NAO Travel Collection, Treasure Travel, J&E Cruceristas, Juliá Tours, Dreams Destinations, entre otras, sobre sus servicios.

Renzo Benavente de PROMPERÚ destacó la importancia de Lima, como una ciudad vibrante, capital gastronómica de Sudamérica y un sitio que sí o sí, debes conocer. Asimismo, mencionó a Arequipa como la segunda metrópoli más importante del Perú. Destacó sitios imperdibles como el Colca Canyon o la Tambopata National reserve.

En tanto, Nathalye Yepez, gerente Comercial del Hotel B de Lima, contó que puedes tener en la propiedad desde una experiencia gastronómica de día completo hasta una clase de cocina en B, un tour de arte por su galería o una sesión de bicicleta y yoga. Como hotel boutique es una joya en la que debes estar una vez en la vida.

Por su parte, Angie Clavijo de SUMAQ Machu Picchu Hotel, invitó a que conozcan esta propiedad donde disfrutarán de vivencias gastronómicas, con 62 habitaciones, actividades para niños, románticas también para parejas. Trabajan con más de 13 comunidades andinas y están más que comprometidos con el tema de sostenibilidad.

Marcela Sánchez, Luis Huerta, Joaquín Ramírez, Juan Manuel Reyna, Ivette Giner, Daniel Maltrana, Lupita Gómez, Mary Carmen Reyna, Carolyn Corrigan, Angie Clavijo, Aarón Mendoza, Nathalye Yepez y Sharon del Rosario Lupita Gómez, José Manuel Reyna, Carolyn Corrigan, Mary Carmen Reyna, Luis Javier Gutiérrez, Nancy Estrada y Moisés Patiño Adriana Saucedo, Daya Cruz, Lupita Gómez y Miguel Galicia Aarón Mendoza, Lupita Gómez, Marcela Sánchez y Francisco Bravo Amy Borja, Gina Frausto, Angie Clavijo Marcela Sánchez, Celida Puente y Jorge Valdez Lilia Riquelme, Carolyn Corrigan y Lupita Gómez Daya Cruz y Mariana Pérez Yolanda González y Miguel Galicia Ivette Giner y Elsa Castro Karen Rico, Carolina Cruz, Fabiola Aguirre Mayte Camacho, Luis Huerta, Marcela Sánchez, Cosme Pérez Sharon del Rosario, Erwin Romero, Lupita Gómez Ricardo Romero, Lupita Gómez y Mariana Pérez Alejandra Zamudio, Emmanuel Olvera Renzo Benavente, Angie Clavijo, Martín Montemurro Luis Huerta y Ricardo Romero Shanron del Rosario, Lupita Gómez, Angie Clavijo, Mauricio Bustamante, Nathalye Yepez, Renzo Benavente

Cuando tocó el turno de Sharon del Rosario de Delfín Amazon Cruises dijo que son pioneros en navegar por la Amazonía peruana, se dedican a explorar la Reserva Nacional de Pacaya Samiria, en programas de tres y cuatro noches. Cuenta con tres barcos, el Delfín, 1, 2 y 3. Ideal para familias o grupos grandes, que gustan de ir en búsqueda de toda esta larga diversidad de flora y fauna que existe, como los delfines rosados.

Joaquín Ramírez contó sobre el DMC Mais Brasil, con nuevos circuitos con actividades increíbles como la Fórmula 1 o visita a las cataratas de Iguazú.

Moisés Patiño de LATAM Airlines destacó su gran conectividad, viajan a 153 sitios. Desde México a Lima, São Paulo y Santiago.

Carolyn Corrigan representante de Greater Miami Convention & Visitors Bureau destacó a este destino como vibrante y uno de los puntos del Mundial 2026 con siete partidos, entre ellos los cuartos de final y la pelea por el tercer lugar.

Joaquín Ramírez, ejecutivo de Cuenta de Australis encantó con este producto que lleva a bordo de sus barcos por canales y fiordos, rodeados por imponentes glaciares y frondosos bosques, hasta llegar al mítico Cabo de Hornos, un punto de referencia histórico antes de la Antártida. Los cruceros de expedición han sido diseñados para acceder a los rincones más remotos del Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego.

Luis Huerta de Club Med habló de la esencia de esta compañía francesa que ofrece resorts vacacionales de lujo todo incluido, pionera en este concepto desde su fundación en 1950. Es para viajes familiares, de pareja, amigos y grupos corporativos.

Aarón Mendoza, representante de Iberia y British Airways. Con la primera hay tres vuelos diarios hacia España desde la CDMX. En el caso de Londres, tiene una frecuencia diaria a México y otra hacia Cancún.

Marcela Sánchez de Princess Cruises informó que cumplen 60 años y celebran con el nuevo barco Star Princess para 4 mil 300 pasajeros. Con paraísos clave como Alaska, donde son líderes.

Trade Show con Luxe Network 2025

Con el objetivo de fortalecer la industria del turismo de lujo en América Latina, BGRT Background Representaciones Turísticas llevó a cabo un exclusivo Trade show que reunió a 160 invitados de agencias de viajes que venden productos luxury.

Cada partner tuvo la oportunidad de presentar sus destinos y novedades ante los agentes especializados, destacando las propuestas más exclusivas para viajeros exigentes.

Lo hicieron en rondas donde por grupos iban pasando a cada una de las presentaciones, por ejemplo, el Grand Hôtel du Palais Royal sorprendió con su propuesta de hospedaje en París, ofreciendo habitaciones con vista a la Torre Eiffel, además de su Café 52, que se distingue por su alta cocina con ingredientes de temporada. También cuenta con spa, gimnasio y bar, ideales para quienes buscan una experiencia integral de bienestar y sofisticación.

