Israel Gómez, Fundador y Director General altROOM

Es un guerrero imparable, en busca siempre de la innovación. Sí, un emprendedor incansable, profesional y brillante. Israel Gómez, fundador y director general de altROOM, “En 2016, un buen día recibí una llamada de Turismo Toronto para invitarme a formar parte de su equipo como gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios para MICE, en México. Al mismo tiempo era representante de VIA Rail, y pensé ¿por qué no emprender? En cuanto al nombre siempre pensé que podríamos ser una “Alternativa” sobre todas aquellas empresas ya súper consolidadas. De ahí el nombre de Alternative Room, y mira sin querer ya llevamos ocho años desde que la fundamos”, nos cuenta orgulloso de este gran proyecto.

En efecto, altROOM es hoy una realidad, una compañía consolidada que paso a pasito ha logrado representar diversas e importantes empresas, “Somos una agencia boutique de representaciones turísticas especializada en DMC´s”.

Posee un portafolio muy variado, con dos áreas de negocio. La representación de DMCs y la otra Destinos. “En cuanto a DMC´s representamos a Destino Colombia, Viacapi de Brasil, Within the Earth de Malasia y Singapur, y finalmente Macsun de la región de los Balcanes. También Via Rail, Niagara Parks y Tourisme Laurentides”.

Israel Gómez, se siente complacido con lo que ha logrado, “iniciamos con el mercado MICE y queremos consolidarnos en este segmento de mercado. Es un sector con muchísimas oportunidades y, estoy convencido de que es una buena apuesta en el futuro”.

El éxito de Gómez no es fortuito, cuenta con una gran trayectoria y experiencia, tiene la licenciatura en Relaciones Internacionales obtenida por la Universidad Iberoamericana. “Había sido aceptado para estudiar la maestría en Universidad de Las Américas en el programa de Estudios para Norteamérica, pero necesitaba un poco de dinero y me invitaron a trabajar en Travel Pie. Tomé el trabajo pensando que sería temporal y mira llevo años en el sector turístico”.

Él a lo largo de su carrera tuvo la fortuna de trabajar en un gran organismo, La Comisión Canadiense de Turismo, hoy Destination Canada, “donde me formé realmente ya que esta organización a mi parecer, es la mejor agencia de promoción turística en el mundo. Durante mi estancia en la Comisión tuve la oportunidad de realmente conocer y aprender lo que es el marketing turístico, ventas, relaciones públicas, es decir tener una visión de 360°. Esta vivencia me convenció que iba por el camino correcto”, nos comparte con entusiasmo.

Nació en la Ciudad de México, aunque dice que es tapatío de corazón. Ha vivido en Canadá, Guadalajara y hoy felizmente en Cuernavaca.

Su gran objetivo en cuanto a lo profesional es indudablemente seguir creciendo, y robusteciendo su portafolio de clientes. “Hace 25 años se decía que los agentes de viajes iban a desaparecer, y lo que veo es que hoy son cada vez más profesionales, más especializados, más competitivos”.

Se considera una persona afortunada y sumamente feliz. Le encanta estar en familia, “Sí, los fines de semana son para ellos, tratamos de cocinar, andar en bicicleta, jugar tenis y leer”.

Subraya convencido, “me enamoré de esta industria y aún sigo aquí y pienso que aquí me retiraré”.

Por esa pasión y entrega a esta actividad, rendimos hoy un tributo a este gentleman, quien posee 25 años dedicados a este sector y lo nombramos como un gran PROMOTOR de turismo…

¡MUCHAS FELICIDADES, ISRAEL GÓMEZ!