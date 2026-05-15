Por Bibiana Saucedo

“Trabajar para NBCUniversal es algo muy especial. Es una empresa enfocada en el entretenimiento, lo cual te mantiene creativo todo el tiempo. Estar tan cerca del mundo del cine y la televisión y luego ver cómo esas historias se transforman en experiencias reales dentro de los parques es algo único”, dice entusiasmada Daniela Madrid, Senior Business Development Manager | Latam Universal Parks and Resorts.

Y agrega: “Haber sido parte de la apertura de un nuevo parque (Universal Epic U niverse) marcó un momento clave en mi carrera: fue un proceso intenso, de mucha estrategia y ejecución, pero con resultados extraordinarios”.

En efecto, ella es tan entregada a lo que hace que si pensamos en esta empresa de inmediato nos aparece en la mente el nombre de «Dani», como es conocida cariñosamente.

Ella posee estudios de mercadotecnia, “aunque en ese momento no imaginaba que terminaría en una industria tan dinámica como esta”.

Su entrada a este fascinante sector “fue el destino”, argumenta.

“Comencé en una agencia de publicidad, después de un par de años surgió una oportunidad en Tycoon, una empresa de licensing, en el área de home entertainment (área que promovía DVDs- cuando aún existían). Entré como coordinadora y con el tiempo ascendí a gerente, a cargo de diversas marcas, entre ellas las Series Retro de Universal Pictures.

Ahí llegó un momento clave: «Para impulsar las ventas hicimos una promoción, donde al comprar un DVD participabas para ganar un viaje a Universal Orlando Resort (obviamente era un incentivo bastante atractivo). Para desarrollar esa promoción y las aprobaciones, mi contacto fue Marcos Barros, quien un año después me buscó para invitarme a participar en la apertura de la oficina de Universal Orlando Resort en México. Así fue como entré de lleno al turismo”.

De esto, ya han pasado algunos años. “Al inicio yo era la única persona en México, lo cual implicaba aprender, construir y ejecutar prácticamente todo desde cero, sin un equipo cercano”.

Dani nació en San Diego, pero se mudó a México cuando tenía 11 años.

Ella se encuentra sumamente orgullosa del éxito logrado, y de estar en una empresa tan importante e interesante. “Trabajar para NBCUniversal es ser parte de algo muy grande. Es una compañía que hace que tu día a día sea dinámico y te permite relacionarte con distintas áreas del entretenimiento, lo cual es muy enriquecedor».

«Tiene valores muy sólidos y algo que valoro enormemente —sobre todo siendo mamá— es que realmente promueve un equilibrio entre la vida profesional y personal”.

Sin duda alguna, su familia es su mayor inspiración, Sebastián su pequeño hijo: “Es mi mayor motor. Me siento muy afortunada. Quienes trabajamos en turismo y entretenimiento, tenemos el privilegio de estar en una industria dinámica, retadora y, sobre todo, muy divertida”.

Goza de haber llegado a esta meta y va por más. Hoy le rendimos un tributo a su trayectoria turística de más de 15 años en el turismo, porque también los jóvenes creativos se deben de reconocer, por tal motivo la nombramos como una gran PROMOTORA de TURISMO… ¡Muchas Felicidades DANI MADRID!