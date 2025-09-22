Iryo: una nueva forma de viajar en tren por España

¡Así es! Recorre España de la mejor manera con comodidad, observando los paisajes más sublimes y gozando del servicio más ágil y eficaz, con la empresa española Iryo, la cual está revolucionando el transporte ferroviario con una vivencia de alta velocidad que combina diseño, confort y accesibilidad para todos, incluidas personas con movilidad reducida.

A bordo de sus modernos trenes, Iryo cuenta con asientos de piel con el mayor espacio entre filas del mercado, iluminación cálida, mesas individuales y compartidas, enchufes USB y estándar, reposabrazos individuales y conectividad 5G. Todo está diseñado para hacer del trayecto una experiencia placentera y funcional.

Además, los pasajeros pueden gozar de alimentos y bebidas durante el viaje, sin preocuparse por el tiempo: los trenes de alta velocidad de Iryo —operados junto a Air Nostrum— conectan ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Córdoba, Alicante, Cuenca, Albacete y Camp de Tarragona, como una alternativa rápida y eficiente frente a otros medios.

Uno de los mayores orgullos de la compañía es el ETR 1000, conocido en Italia como Frecciarossa 1000, considerado el tren más moderno de Europa. Con un diseño aerodinámico de última generación, este tren es silencioso, ecológico y capaz de alcanzar los 300 kilómetros por hora con gran eficiencia. Su capacidad es de 461 pasajeros y ofrece algo único gracias a tecnologías avanzadas de propulsión, control y conectividad.

Con Iryo, viajar no solo es trasladarse de un lugar a otro, sino disfrutar del trayecto con comodidad, innovación y estilo.

Lo mejor es que Iryo se adapta al presupuesto de cada viajero, ya que tiene cuatro tipos de tarifas pensadas para ajustarse a distintas necesidades y estilos de viaje. Entre ellas destacan:

Tarifa Infinita Bistró: gran confort sin límites con servicio gastronómico incluido.

Tarifa Singular Only YOU: un espacio de trabajo ideal para emprendedores y empresas.

Tarifa Singular: confort y facilidad para tus viajes de trabajo, con excelentes opciones de cambios en tu billete.

Tarifa Inicial: un espacio diseñado para todo tipo de viajeros.

Además, Iryo incorpora uno de los mejores bares restaurante del sector ferroviario europeo, complementando una oferta que incluye cuatro clases de confort, asociadas a tarifas flexibles y personalizadas para cada perfil de usuario.

Iryo Conecta: más destinos, un solo viaje

Para quienes planean recorrer España en tren, Iryo Conecta ofrece la posibilidad de combinar trayectos fácilmente, optimizando el tiempo con conexiones prácticas y bien coordinadas.

Tren Valencia–Sevilla: recorre dos joyas españolas en un solo viaje. Sumérgete en la modernidad de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia y, al llegar a Sevilla, explora las callejuelas del barrio de Santa Cruz, saborea una auténtica paella o disfruta de tapas en Triana.

Tren Valencia-Málaga: explora el histórico Barrio del Carmen y maravíllate con la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia. Al llegar a Málaga, déjate conquistar por el bullicio del Mercado de Atarazanas y la majestuosidad de la Alcazaba.

Tren Valladolid–Málaga: en Valladolid, con su Plaza Mayor, la Iglesia de San Pablo, el Campo Grande y las tapas locales. Siente la calidez de Málaga recorriendo el Muelle Uno y relajándote en sus playas.

Tren Madrid–Cádiz: adéntrate en Madrid, con su animada vida nocturna, museos como el Prado y Reina Sofía, y el Parque del Retiro. El viaje continúa hacia Cádiz, con paradas en Jerez —famosa por sus bodegas—, el Puerto de Santa María —ideal para playas y mariscos frescos— y San Fernando, con sus marismas naturales.

Tren Madrid–Girona: comienza en Madrid explorando mercados tradicionales, el Palacio Real y el Museo Reina Sofía. Pasea por el Parque del Retiro y saborea tapas. Luego, continúa hacia Girona, con su casco antiguo, el barrio judío, su catedral y las coloridas casas junto al río.

Tren Sevilla–Málaga: conecta dos ciudades emblemáticas de Andalucía en un trayecto cómodo, rápido y lleno de encanto, ideal para descubrir lo mejor del sur sin complicaciones.

Tren Barcelona–Toledo: une la vibrante modernidad de Barcelona con la riqueza histórica de Toledo, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Tren Madrid–El Puente de Santa María: conecta la capital con uno de los destinos más destacados de Cádiz, permitiendo descubrir su riqueza histórica, gastronómica y natural.

Tren Madrid–Jerez de la Frontera: une Madrid con una ciudad emblemática de Andalucía en un trayecto rápido y cómodo, combinando historia, vino y flamenco.

Tren Madrid–San Fernando: conecta la dinámica capital con la pintoresca Bahía de Cádiz en pocas horas, gracias a un servicio eficiente de alta velocidad.

Recuerda que Iryo es representado en México por Discover the World, si quieres reservar o conocer más detalles llama a [email protected]