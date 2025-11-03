Descubre Canadá en tren: comodidad, vistas y experiencias únicas con VIA Rail

¿Te imaginas recorrer Canadá en tren? Con VIA Rail Canada (VIA Rail) es posible. Este sistema ferroviario conecta estaciones en ocho provincias, ofreciendo rutas que atraviesan el país de costa a costa. A bordo, disfrutarás de paisajes espectaculares: montañas, lagos, vastas llanuras y ciudades vibrantes.

En VIA Rail, tu viaje comienza incluso antes de subir al tren. Podrás relajarte en el Business Lounge, donde te esperan sillones cómodos, acceso a Internet inalámbrico de alta velocidad y una selección de bebidas de cortesía como café, té y refrescos.

En clase Ejecutiva no necesitas hacer fila. Puedes tomarte el tiempo que quieras para encontrar tu asiento, acomodarte y prepararte para un viaje confortable. Una vez a bordo podrás disfrutar de un refrigerio, leer o simplemente desconectarte mientras contemplas el paisaje desde las ventanas panorámicas.

Además del confort, la experiencia gastronómica es otro de los grandes atractivos. Ya sea desayuno, comida o cena, podrás elegir entre una cuidada variedad de platillos, así como aprovechar el servicio de bar, con cervezas y vinos locales, además de otras bebidas.

Y si tienes alguna alergia o restricción alimentaria, no te preocupes: VIA Rail ofrece menús especiales para pasajeros con necesidades dietéticas específicas. Solo es necesario informar con antelación para que todo esté listo durante tu trayecto.

Respecto al equipaje de mano, en clase Business puedes llevar hasta dos artículos, más uno personal. No obstante, se recomienda consultar la política de equipaje para conocer todos los detalles incluidos en tu tarifa.

Encuentra tu próximo destino con VIA Rail

Si ya estás listo para viajar, cada provincia canadiense ofrece una combinación única de naturaleza, cultura y aventura. VIA Rail te conecta con todos estos destinos.

Columbia Británica

Un paraíso para urbanitas y amantes de la naturaleza. Combina grandes ciudades y pueblos rodeados de océanos, montañas y selvas tropicales.

Explora sus atracciones culturales, disfruta de compras y comida fresca en Prince George, o diviértete en The Strike Zone, con mini golf fluorescente y 16 pistas de boliche. Además, practica tus actividades favoritas al aire libre en medio de paisajes impactantes.

Alberta

Alberta une la majestuosidad de las Montañas Rocosas con la energía de sus ciudades. Participa en alguno de sus más de 50 festivales anuales en Edmonton, visita la Legislatura y conoce su historia y disfruta de la vida nocturna en el casino y la Gran Villa. No te pierdas el West Edmonton Mall, un centro de compras y entretenimiento imperdible.

Para los amantes del aire libre, los parques del Valle del Río y el Parque Nacional Elk Island ofrecen escenarios naturales y fauna asombrosos.

Saskatchewan

Ideal para acampar, pescar y navegar. Descubre museos, la escena artística de Saskatoon y espectáculos en el Teatro Persephone. Recorre la ciudad en bicicleta y haz una parada en el icónico puente ferroviario sobre el río South Saskatchewan. Kingsman Park es perfecto para una salida en familia. Y no olvides probar los restaurantes que promueven la cocina de la granja a la mesa.

Manitoba

Desde praderas hasta el Círculo Polar Ártico, Manitoba ofrece variedad de paisajes y una rica vida cultural. Conoce los museos de Winnipeg, pasea por el Exchange District y explora más de 600 murales al aire libre. Finaliza el día en el Zoológico del Parque Assiniboine, ideal para compartir en familia.

Ontario

Explora centros urbanos vibrantes y sitios emblemáticos mientras pruebas actividades fuera de lo común. Sube al SkyPod de la Torre CN, la plataforma de observación más alta del hemisferio occidental. Conoce barrios diversos y sumérgete en eventos multiculturales. Relájate en las playas del lago Ontario o recorre el paisaje de Scarborough Bluff.

Quebec

Sumérgete en la historia y el encanto europeo de sus ciudades o en la tranquilidad de sus paisajes abiertos. Visita cafés y tiendas en Mile-End, y explora el Sitio Histórico Nacional Sir George-Étienne Cartier en la esquina de Notre-Dame y Berri. Disfruta de parques y espacios verdes.

Haz una excursión de un día al Mont-Tremblant, Eastern Township o los lagos de Lanaudière, rodeados de bosques.

Nuevo Brunswick

Descubre ciudades tranquilas, relájate en el campo y se testigo de las mareas más altas del mundo. En Nuevo Brunswick haz un picnic junto al mar en Restigouche, recorre rutas de senderismo y ciclismo en el monte Pan de Azúcar y conecta con la naturaleza durante todo el año.

Nueva Escocia

En el menú: pintorescos pueblos costeros, espectaculares vistas de la costa atlántica y los mariscos más frescos que jamás hayas probado.

En Halifax, pasea por el malecón y visita el histórico mercado agrícola del puerto. Admira la costa en una excursión en canoa o kayak por la bahía, relájate en una cervecería local con una bebida artesanal, prueba sabores únicos y visita las playas cercanas para nadar, hacer un picnic o simplemente desconectarte.