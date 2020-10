Así es el increíble Museo del Futuro de Dubái

Dubái celebra que el gran Museo del Futuro ya está listo. Se trata de un recinto que permitirá conocer más sobre las propuestas de este emirato para fomentar la creación de urbes de excelencia.



“Es un ícono arquitectónico universal, que combina la cultura árabe y nuestras aspiraciones”, mencionó el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái. “No buscamos maravillas, sino liberar el potencial humano para tener un mejor porvenir”.

La última parte en concluirse fue la fachada, la cual representa un ojo plateado cubierto de escritos en árabe. La edificación reunirá adelantos científicos relacionados con la automotriz, medicina, ingeniería, biología, demanda alimentaria y otras áreas.

The museum will explore the future trends and opportunities in science, technology and innovation. By making Dubai a testbed for emerging technologies, our aim is not merely to build another architectural marvel, but to build the foundation of tomorrow. pic.twitter.com/SHju2b1kow

