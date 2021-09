Inauguran Universal Beijing Resort

Comparte este contenido











Las buenas noticias siguen, ya que ahora, Universal Parks & Resorts confirmó la apertura de Universal Beijing Resort, el cual albergará diversas atracciones y espectáculos sumamente divertidos, fieles a reflejar la rica herencia cultural de China.

Esta primera fase inicial incluye el parque temático Universal Studios y el complejo comercial, gastronómico y de entretenimiento Universal CityWalk, así como el primer hotel resort de la compañía en este lugar, el cual será marca Nuo.

Es importante aclarar que Universal Beijing Resort es propiedad de Beijing International Resort Co., Ltd., una empresa conjunta entre Beijing Shouhuan Cultural Tourism Investment Co., Ltd. y Universal Parks & Resorts, representando una unidad de Comcast NBCUniversal. Tiene el visto bueno del Gobierno Municipal de la capital china.

Este destino se suma a los parques que Universal Parks & Resorts actualmente posee y opera, como Universal Studios Hollywood, Universal Orlando Resort y Universal Studios Japan. Adicionalmente, tiene un acuerdo de licencia con Universal Studios Singapore.

El mundialmente famoso Studio Tour es el parque característico de Universal Studios Hollywood, que lleva a los visitantes tras bambalinas para conocer la producción de películas y televisión. Los huéspedes pueden experimentar emocionantes y atracciones como Fast & Furious – Supercharged, Harry Potter and the Forbidden Journey y The Simpsons Ride.