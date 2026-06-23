De KidZania al Acuario Inbursa: destinos imperdibles para estas vacaciones familiares en CDMX

Con la llegada del periodo vacacional de verano, miles de familias buscan actividades recreativas y formativas para disfrutar junto a niñas y niños. La Ciudad de México cuenta con diversos espacios que combinan entretenimiento, aprendizaje y contacto con la ciencia, la cultura y la naturaleza.

Si aún no sabes qué hacer durante las próximas vacaciones, en INVERTOUR te presentamos algunas alternativas para disfrutar en esta temporada de descanso.

KidZania

KidZania es un centro de entretenimiento educativo donde niñas y niños de entre 2 y 14 años pueden participar en dinámicas inspiradas en más de 100 profesiones y oficios. Ubicado en la Ciudad de México, este espacio ofrece experiencias diseñadas para impulsar habilidades como el trabajo en equipo, la toma de decisiones y la creatividad mediante actividades interactivas.

Papalote Museo del Niño

Localizado en el Bosque de Chapultepec, el Papalote Museo del Niño es un recinto interactivo que promueve el aprendizaje a través del juego y la exploración. Su oferta incluye exhibiciones relacionadas con la ciencia, la tecnología y el arte, además de una pantalla IMAX y un domo digital que complementan la experiencia de los visitantes.

Universum, Museo de las Ciencias

El Universum, Museo de las Ciencias, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue el primer museo interactivo de ciencias del país. Cuenta con salas dedicadas a disciplinas como biología, física y astronomía, así como talleres y actividades prácticas orientadas a acercar el conocimiento científico a niñas, niños y jóvenes.

Six Flags México

Six Flags México es uno de los parques de diversiones más importantes del país. Su propuesta incluye atracciones mecánicas para distintas edades, áreas temáticas infantiles y espectáculos programados durante diversas temporadas del año, lo que lo convierte en una de las opciones de esparcimiento familiar en la capital.

Acuario Inbursa

El Acuario Inbursa alberga una amplia variedad de especies marinas y forma parte de los principales espacios de divulgación sobre la vida acuática en la Ciudad de México. Sus exhibiciones incluyen túneles submarinos y áreas interactivas que permiten a los visitantes observar de cerca especies como tiburones, mantarrayas y diversos peces de agua salada. Se localiza en la zona de Polanco.