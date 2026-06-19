¡5 actividades en Disneyland Resort! Para el próximo otoño

Disneyland Resort ya está listo para el otoño con actividades para familias, visitantes frecuentes y fanáticos de Halloween. A partir del 21 de agosto de 2026, el resort tendrá entretenimiento por tiempo limitado, comida temática, mercancía especial y experiencias ligadas a tradiciones como Día de Muertos.

Aquí te contamos cinco que formarán parte de la programación otoñal en Disneyland Resort para que vayas preparando tu itinerario.

1. Vivir Halloween Time en Disneyland Resort

Del 21 de agosto al 31 de octubre de 2026, Halloween Time transformará Disneyland Resort con decoración de temporada, atracciones temáticas y entretenimiento especial.

Mickey Mouse, Minnie Mouse y sus amigos estrenarán nuevos atuendos de Halloween en Town Square, con motivos de arlequín y detalles inspirados en dulces en tonos naranja, amarillo y negro.

También regresará el espectáculo diurno «Mickey’s Trick and Treat» en Disney California Adventure Park y el show nocturno «Halloween Screams» en Disneyland Park, con fuegos artificiales en noches selectas.

2. Subirse a atracciones con toque de Halloween

Varias atracciones tendrán versiones especiales. En Disney California Adventure Park regresarán «Luigi’s Honkin’ Haul-O-Ween», «Mater’s Graveyard JamBOOree» y «Guardians of the Galaxy – Monsters After Dark».

En Disneyland Park volverá «Haunted Mansion Holiday», inspirada en «Pesadilla antes de Navidad» de Tim Burton. Esta atracción se mantiene como una de las favoritas para quienes desean un ambiente de Halloween sin alejarse del estilo clásico de Disney.

3. Buscar calabazas con Pluto’s Pumpkin Pursuit

Los visitantes podrán comprar mapas para buscar calabazas temáticas de Disney escondidas en ambos parques y en Downtown Disney District.

Al completar la experiencia, los participantes recibirán un recuerdo especial. Además, Downtown Disney District tendrá decoración otoñal, comida temática, tiendas, noches de cine y música en vivo en noches selectas.

4. Celebrar Día de Muertos en Plaza de la Familia

Inspirada en «Coco» de Pixar, Plaza de la Familia regresará a Disney California Adventure Park del 21 de agosto al 2 de noviembre de 2026.

Este espacio rendirá homenaje al Día de Muertos con decoración, cosas en familia, música de mariachi en vivo y el espectáculo «¡Los Cuentacuentos de la Plaza de la Familia Celebran el Mundo Musical de Coco!».

También habrá un muro de recuerdos para dejar mensajes dedicados a seres queridos y platillos inspirados en la cocina mexicana en Paradise Garden Grill.

5. Asistir a Oogie Boogie Bash

«Oogie Boogie Bash – A Disney Halloween Party» volverá a Disney California Adventure Park en noches selectas del 18 de agosto al 31 de octubre.

Este evento requiere boleto aparte e incluirá recorridos de dulces, personajes por tiempo limitado, mercancía exclusiva y la nueva fiesta callejera «Madame Leota’s Swinging Wake – A Haunted Mansion Street Party».

Con esta agenda, Disneyland Resort tendrá una temporada otoñal con Halloween, Día de Muertos, gastronomía, personajes y actividades para distintos tipos de viajeros.