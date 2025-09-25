European Travel Market Day 2025 ¡un éxito!

Lufthansa Group llevó a cabo la segunda edición del European Travel Marketing Day 2025 en Ciudad de México, una iniciativa que busca conectar a los viajeros mexicanos con sus destinos europeos soñados.

La jornada, organizada por la empresa alemana Lufthansa Group y sus socios, contó con la participación de reconocidas entidades, aliados comerciales y proveedores de servicios turísticos como Visit Czechia, Jungfrau, Emerald Cruises, Sato Tours y Universal Assistance.

El objetivo del evento fue “descubrir lo mejor de Europa en un solo lugar” y acercar a agentes de viajes mexicanos a una amplia variedad de opciones turísticas en Europa. Entre los sitios destacados se encuentra Suiza.

Durante la inauguración, el embajador de la Unión Europea en México, el excelentísimo Francisco André, resaltó la importancia del turismo para el desarrollo económico, pues tiene un mayor crecimiento a nivel mundial. Señaló que, en 2024, llegaron a México 45 millones de turistas internacionales, posicionando al país como el sexto más visitado del mundo. Asimismo, destacó que representa el 10 % del PIB en la Unión Europea y da empleo a millones de personas.

“El turismo no solo es un motor económico, sino un agente de transformación. Nuestro sector ha demostrado que es posible promover la actividad turística al mismo tiempo que se impulsa el desarrollo sostenible. Grupos como Lufthansa son prueba de cómo es posible enarbolar el nombre de Europa con orgullo ante el mundo”, expresó el embajador.

Manuel Viñas, Esthela De Buen, Luis Noriega, Alejandro Arias y Rolf Meyer Mario Domínguez, Lourdes Croskey, Laura Suastegui y Ileana Zamora Esther Pujol, Moisés Aguiñada y Gisela Pineda Karina Gonzales y José Albor Rolf Meyer y Eduardo Velasco Luis Huerta y Patty Torres Alejandro Arias Adolfo Jiménez, Yosseline Carrillo, Jesús Manuel García, Melina del Carmen Aguirre y Juan Carlos Menchaca Luis Noriega, Rolf Meyer y Alejandro Arias Esther Pujol Rita Torres Alejandra Zamora y Alejandro Arias Petr Lutter y Martin Borecky José Luis Sánchez, Yolanda Romero y Mary Lezama Adolfo Jiménez, Jesús Manuel García, Lourdes Croskey y Manuel Viñas

United, Lufthansa y Air Canada: 15 años de evolución conjunta

En el marco del 15º aniversario del Atlantic Joint Venture, directivos de United Airlines, Air Canada y Lufthansa en México destacaron todo lo que ofrecen, incluyendo la adquisición de nuevas aeronaves, la modernización de sus cabinas y mejoras continuas en el servicio a bordo.

Alejandro Arias, director general en México de Lufthansa Group, destacó que este año la empresa adquirió a ITA Airways, la línea aérea nacional de Italia, la cual se está integrando progresivamente al grupo. Añadió que su red global actualmente opera en más de 300 destinos en todo el mundo, de los cuales 190 se encuentran en 42 países del continente europeo.

Por su parte, el director de Air Canada, Luis Noriega, detalló que en los próximos cinco años la aerolínea recibirá 90 aviones nuevos equipados con tecnologías de última generación. Entre ellos destaca el Airbus A321XLR, que permitirá conectar con lugares que anteriormente eran difíciles de alcanzar. Esta aeronave contará con el servicio premium de Air Canada, mejorando la experiencia a bordo para los pasajeros.

Además, mencionó la incorporación del Boeing 787-10, o «Dash-10», el cual incrementará la capacidad de clase ejecutiva (Business Class) en aquellas rutas donde la demanda lo requiera. Esta renovación de flota no solo mejorará lo que experimenta el cliente, sino que ayuda a la línea aérea expandir su presencia en la región.

En tanto, Rolf Meyer, Country Manager México y el Caribe, destacó que este año la compañía cumple 59 años de operaciones ininterrumpidas entre Estados Unidos y México. Señaló que, desde entonces, ha ampliado significativamente sus conexiones, siendo la primera aerolínea internacional en operar en ciudades como León, Querétaro, Guadalajara, Aguascalientes, Mérida y Puerto Escondido. Anunció que a finales de octubre United agregará dos frecuencias más por semana entre Houston y Puerto Escondido; y aumentará la cantidad de vuelos entre Denver y Ciudad de México, y mejorará la capacidad en muchas rutas dentro de México.

Dijo que United es la línea aérea americana con más trayectos a Europa, con más de 800, para ser precisos y con orgullo habló de las mejoras día a día en cada uno de ellos para ofrecer un servicio de excelencia y comentó de su impactante tecnología que está detrás de su app UnitedSM, con la cual los viajeros tienen beneficios y muchos servicios que les ahorran tiempo.

Con la última actualización del idioma de la aplicación, ahora puedes encontrar diversidad de funciones en español.