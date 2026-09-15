Terramaris y Costa presentan novedades 2026-2027 en su Experiencia 360º para agentes de viajes

Terramaris y Costa Cruceros presentaron en México las novedades de su propuesta para las temporadas 2026-2027 durante una capacitación para agentes de viajes centrada en la llamada Experiencia 360º, un concepto que abarca desde la reserva hasta la vida a bordo, las excursiones y la asistencia al viajero, ésta última con Universal Assistance.

El encuentro contó con la presencia de Lilia y Paola Riquelme, directora general y gerente de Marketing de Terramaris, respectivamente; así como representantes de Costa para Latinoamérica y de Mario Domínguez, ejecutivo de Universal Assistance.

Experiencia 360º de Costa

Flavio González, director de Ventas Argentina y Latam y Jesica Lorenzo, gerente de Ventas de Latinoamérica, ambos de Costa, explicaron que su estrategia busca atender todo el recorrido del pasajero. Con soluciones tecnológicas para operadores y agencias, asesoría desde la reserva, servicios a bordo y experiencias en tierra.

La naviera mantiene su identidad italiana y dirige buena parte de su producto a familias, aunque enfatizó que existe un barco y un itinerario para distintos perfiles. Dentro de la gastronomía aparecen alternativas incluidas y restaurantes de especialidad.

Costa Serena refuerza la oferta en Sudamérica

Para la temporada 2026-2027, anunciaron la presencia del Costa Serena en Sudamérica. La embarcación tendrá opciones desde Buenos Aires, Río de Janeiro, Santos y Montevideo. La naviera destacó un tramo de aproximadamente 14 días entre San Antonio, Chile, y Buenos Aires, con recorrido por la Patagonia.

Terramaris apuesta por capacitación

Terramaris recomendó identificar correctamente las necesidades del cliente, ya que el tipo de camarote, turno de cena, paquete de bebidas, edad de los viajeros y requerimientos médicos pueden modificar la experiencia final.

A partir de 10 cabinas es posible gestionar grupos y sumar servicios específicos, como espacios privados, actividades, fiestas o programas temáticos.

Terramaris y Costa destacaron su colaboración con Universal Assistance para contar con un producto de asistencia adaptado a los cruceros. La Experiencia 360º busca así integrar reserva, navegación, destinos y respaldo durante todo el viaje. No olviden descargar la Costa App y visitar Mycosta.costacruceros.com