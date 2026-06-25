Las 3 reinas de la noche

Te aseguramos que el nocturismo, donde la esencia de las vacaciones se vive después del atardecer, simplemente será fascinante. Si piensas que este tipo de aventuras sólo se viven en safaris o destinos lejanos rodeados de naturaleza que invitan a ver los cielos estrellados lejos de la contaminación lumínica, te sorprenderemos al contarte que también se puede vivir en las grandes urbes.

¿Por qué el nocturismo va en ascenso?

No es solo una moda pasajera, poco a poco se considerará al momento de planear viajes, debido a:

El aumento del calor veraniego : Este es el principal factor; por ello los viajeros, con razón, optan por las horas más frescas y agradables de la tarde. Según datos de Booking.com, el 61 % de las personas eligen actividades nocturnas precisamente para evitar el calor del día.

: Este es el principal factor; por ello los viajeros, con razón, optan por las horas más frescas y agradables de la tarde. Según datos de Booking.com, el 61 % de las personas eligen actividades nocturnas precisamente para evitar el calor del día. Escapar de las multitudes : Los monumentos más emblemáticos suelen estar abarrotados durante el día, lo que provoca largas colas y una experiencia menos placentera. El turismo nocturno es una solución precisa, para disfrutarlas desde una perspectiva diferente.

: Los monumentos más emblemáticos suelen estar abarrotados durante el día, lo que provoca largas colas y una experiencia menos placentera. El turismo nocturno es una solución precisa, para disfrutarlas desde una perspectiva diferente. El deseo de vivencias tranquilas e inmersivas: Actualmente, los viajeros buscan odiseas más pausadas, conscientes y emocionalmente enriquecedoras. La noche ofrece una sensación de calma y permite cosas sensoriales más profundas, desde escuchar la fauna nocturna hasta degustar la comida local en un animado mercado nocturno, y da oportunidades fotográficas únicas.

Es tal el impacto que el nocturismo ha generado que las ciudades y las oficinas de turismo están invirtiendo en iluminación, seguridad y programación cultural para ampliar su horario turístico. Los museos cuentan con aperturas hasta tarde, los recorridos nocturnos guiados se están convirtiendo en algo habitual y los sitios patrimoniales organizan visitas exclusivas al anochecer.

Si no sabes hacia a dónde dirigirte para vivir una gran urbe de noche, el Índice Nocturno de Travelbag evaluó variables estratégicas como el volumen de etiquetas en Instagram, los niveles de contaminación lumínica y la concentración de rascacielos superiores a los 150 metros de altura. Este cruce de datos le permitió definir qué metrópolis otorgan las panorámicas más espectaculares y que le pueden dar un valor premium a tu próxima travesía.

El podio de la luz

Aquí en INVERTOUR te presentamos a las tres que se ubican en la cima por sus escenarios iluminados:

1. Tokio, Japón:

Un paraíso de neón que deslumbra con 178 rascacielos iluminados, que cuenta con el tercer mayor número de hashtags en Instagram, con más de 20.644 para #tokyoatnight. Su fortaleza radica en fusionar miradores ultramodernos como Shibuya Sky con callejones tradicionales. La ruta exige perderse en los diminutos e históricos callejones de Golden Gai y Omoide Yokocho en Shinjuku, los puntos clave para un tour fotográfico y gastronómico en un izakaya tradicional.

2. Ciudad de Nueva York, Estados Unidos:

La capital que nunca duerme destaca con 324 rascacielos masivos y 41 mil publicaciones en Instagram que capturan su energía. Atrae viajeros gracias a que concentra en puntos verticales imponentes como el Top of the Rock y el One World Observatory. En las calles, el flujo se dinamiza cruzando los espectaculares letreros led de Times Square, apostando por un show en el distrito de Broadway o disfrutando rutas de coctelería en las terrazas de Williamsburg en Brooklyn y los clubes de jazz clásicos de Greenwich Village.

3. Melbourne, Australia:

Una metrópoli ideal para los amantes de las atmósferas bohemias y los cielos limpios. Destaca en las redes por el engagement de etiquetas como #melbourneatnight, que tiene 14 mil 706 publicaciones. Descubre el Real Jardín Botánico para observar las estrellas, terrazas icónicas como Rooftop Bar o Naked in the Sky para tomar un trago con vistas despejadas, y el famoso callejón Hosier Lane para apreciar el arte callejero iluminado.

El prestigioso listado de las 10 ciudades más hermosas bajo la Luna se complementa con Sídney, Hong Kong, Toronto, Singapur, Chicago, Seúl y Vancouver.