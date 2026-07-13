Grecia y Turquía ganan terreno en el verano

Grecia y Turquía, se convierten en las potencias que dominan la demanda gracias a su oferta de lujo, bienestar y experiencias gastronómicas únicas.

El sur de Europa captará el 11.71 % de los viajes internacionales esta temporada, un incremento de 2.47 puntos porcentuales respecto al año anterior, según el Índice de Cuota de Búsquedas de The Data Appeal Company. Este repunte ocurre en un contexto de cambios de precios en los vuelos, donde el sol mediterráneo y el buen precio dictan las reservas globales.

¿Por qué Grecia atrae turismo premium?

Consolidada entre los cinco destinos favoritos del continente, la nación helénica concentra el 8 % de las preferencias en Europa. Las fortalezas que impulsan su popularidad se dividen en dos frentes muy claros:

Turismo cultural: Atenas registra el mayor incremento en intención de viaje en todo el mundo.

Islas exclusivas: Mykonos y Santorini mantienen un dominio absoluto en la demanda de viajes de lujo.

Turquía domina el relax

Este destino destaca por el tipo de cambio favorable y su gran éxito entre la generación Z y los millennials. Sus pilares de crecimiento son:

Impacto digital: El 54 % de los viajeros se inspira en redes sociales (la mitad vía TikTok) buscando playas y hoteles de 5 estrellas.

Efecto bienestar: Casi la mitad de sus visitantes planifica retiros de salud. Según la consultora Simon-Kucher, este perfil está dispuesto a pagar un 40 % más por experiencias de spa y naturaleza.

Referentes gastronómicos

Más allá de su encanto por mágicos escenarios naturales, tienen otros atributos que cautivan. Nos referimos a su rica tradición culinaria, la dieta mediterránea y sus especialidades regionales únicas para atraer a los amantes de la gastronomía interesados ​​en disfrutar historias a través de la comida. ¿Quieres saber qué delicias puedes probar para deleitar al paladar?

Grecia y sus sabores ancestrales

¿Qué ofrece?: Famosa por la producción de aceite de oliva y el uso de hierbas frescas y vinos premiados. Los viajeros pueden participar en talleres prácticos de cocina, explorar mercados locales y degustar platos tradicionales elaborados con ingredientes frescos del Mediterráneo.

¿Qué comer?: La cocina griega se caracteriza por su sencillez y sabores frescos. Choriatiki, ensalada griega clásica con lechuga, jitomates, pepino, queso feta y aceitunas, es imprescindible. El souvlaki, brochetas de carne a la parrilla y el gyros, carne envuelta en pan de pita con tzatziki, son platos callejeros muy populares. Como plato principal, la moussaka, seduce con capas de berenjena, papa, carne picada y bechamel, es un clásico atemporal. No te pierdas la oportunidad de probar el dakos, una ensalada cretense con pan de cebada, tomate y queso.

Turquía, un crisol culinario

Lo que ofrece: La gastronomía está compuesta por diversas culturas, climas y tradiciones. Para los amantes de la buena comida, esto se traduce en una amplia gama de especialidades regionales, desde los picantes kebabs del sureste hasta los platos de marisco de la costa del Mar Negro. Es fácil explorar la vibrante comida callejera de Estambul o tomar clases de cocina.

¿Qué comer?: Kebabs, como el Adana con carne picada picante y el kebab Iskender, que lleva carne de döner con mantequilla derretida y yogur, son legendarios. Los mezes, una selección de pequeños aperitivos que se comparten al centro de la mesa, como los dolmas, que no son otra cosa más que las hojas de parra rellenas y los börek, un tipo de empanadas perfectas para compartir. La pizza turca, un plato callejero imperdible, es un pan plano con forma de barca con una mezcla de carne picada con jitomate, cebolla y especias que se enrolla de jugo de limón y perejil. De postre, el baklava y el künefe, un pastel dulce de queso con pasta kadayif, son caprichos imprescindibles.