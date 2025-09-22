Grecia contrarresta el sobreturismo con nuevas reglas

El resurgimiento de los viajes ha traído cambios desafiantes, como el exceso de turismo. No sólo se trata de largas filas en sitios icónicos para conocerlos, también afecta a las comunidades locales, agrede el medio ambiente y altera la calidad de las vivencias de los visitantes. Europa ha sido uno de los más visitados y perjudicados este verano.

Grecia, la favorita

Por ejemplo, Grecia, con sus maravillosas islas, extraordinaria arquitectura, bagaje cultural y su exquisita gastronomía, continúa como uno de los favoritos. El último estudio de opinión de la Comisión Europea de Viajes, señaló que ocupa el cuarto lugar en la lista de los destinos europeos más atractivos. Mientras que el informe Monitoreo del Sentimiento de los Viajes, publicó que el 6 % de los encuestados lo eligió como su lugar preferido en el Mediterráneo entre junio y noviembre de 2025.

Las regulaciones

Debido a la intensa afluencia de los visitantes, las autoridades griegas decidieron implementar una serie de ordenanzas, que incluyen:

La tasa climática para turistas que se paga en el hospedaje. Hasta octubre oscila entre los €2 euros por noche para hoteles de una o dos estrellas y de hasta €15 euros en hoteles de cinco estrellas, con la finalidad de preservar los sitios que se visitan. De noviembre a marzo, las tarifas disminuirán desde los ¢50 centavos de euro a los €4 euros.

Una tasa de desembarco de €20 euros para pasajeros de cruceros en Mykonos y Santorini con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las ciudades.

A partir del 1 de octubre entrará en vigor una nueva normativa para alquileres a corto plazo que se rentan a través de plataformas. La apuesta es elevar y garantizar la seguridad, la calidad y el cumplimiento de normas locales para este tipo de hospedajes. Los estándares que deben cumplir incluyen iluminación natural, ventilación, aire acondicionado, normas de seguridad y seguro de Responsabilidad Civil. Habrá inspecciones con multas que van de los €5 mil a los €20 mil euros, en caso de infracciones repetitivas. Se centrará en puntos turísticos populares como Atenas y las Islas Cícladas, para disminuir el flujo de turistas y reequilibrar a las comunidades locales.

Así es como Grecia se posiciona como un destino sostenible que permitirá gozar en plenitud. Si estás planeando un viaje a esta zona del Mediterráneo, contempla en tu presupuesto los impuestos turísticos que podrían afectar el número de días de estancia o incluso la disponibilidad, pues las nuevas reglas seguramente reducirán las propiedades de alquiler a corto plazo. Aunque debes considerar que representa una oportunidad para explorar sitios menos concurridos y disfrutar de experiencias inmersivas lejos de las multitudes.