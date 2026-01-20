¿La inteligencia artificial cambia la forma de planear viajes?

La Inteligencia Artificial (IA) está transformando la manera en que exploramos el mundo. Los turistas ahora la combinan con su criterio personal para diseñar itinerarios, mientras que la mixología de viajes —la combinación a medida de destinos, experiencias y servicios— está modificando la forma de buscar y reservar. Estas tendencias prometen marcar el turismo en 2026. Pero, ¿cómo está revolucionando la IA nuestra manera de descubrir nuevos lugares?

Según el informe Travel Trends 2026 de Amadeus, el Travel Mixology integra múltiples herramientas digitales, plataformas sociales, contenido audiovisual y asistentes de viaje de inteligencia artificial para crear recorridos personalizados. Las ofertas dinámicas impulsadas por IA (con tecnología NDC) de aerolíneas que colaboran con Amadeus se ajustan a esta realidad de compras multiproveedor, parte de un cambio más amplio en los modelos de distribución y venta minorista.

Se prevé que la planificación basada en modelos de lenguaje grande (LLM), junto con herramientas de inteligencia artificial generativa, transforme la elección de rutas y la selección de clase de cabina. Los turistas combinarán la rapidez y precisión de las máquinas con el criterio y la autenticidad humana para diseñar cosas únicas.

Nueva generación de turistas exige personalización al instante

Por ello, la industria turística deberá adaptarse a usuarios que navegan entre plataformas de viajes de larga distancia, Reddit, YouTube y videos sociales antes de hacer una reserva. Estos consumidores exigirán coherencia en los precios entre canales y personalización inmediata, sin tener que compartir grandes cantidades de datos personales.

Incluso herramientas como Google Flight Deals, respaldadas por el inventario de Amadeus, permiten a los usuarios ingresar una “vibra” de destino en lugar de un sitio específico, indicando que los patrones de búsqueda de vuelos se están desligando de la geografía y acercándose más a vivencias y sensaciones.

Con estas innovaciones, viajar se define por experiencias. Para 2026, la industria deberá ajustarse a un pasajero que combina tecnología, intuición y deseo de personalización, marcando una nueva era en la forma de explorar el mundo.