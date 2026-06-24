Furor por el Mundial Pokémon 2026

A lo largo de tres días atraerá a miles de fanáticos globales de Pokémon a San Francisco, consolidándose como una de las experiencias más divertidas de la temporada estival.

El Campeonato Mundial Pokémon 2026 en San Francisco promete revolucionar este evento con el esperado debut de PokémonXP. El megaevento de tres días atraerá a miles de fanáticos globales. Por lo que se considera una de las experiencias turísticas y de entretenimiento familiar más codiciadas del verano.

Una gran sede

Del 28 al 30 de agosto de 2026, San Francisco se convertirá en el epicentro de la cultura pop. El colosal Moscone Center albergará las fases eliminatorias del Juego de Cartas Coleccionables (TCG), Pokémon GO, Pokémon UNITE y el esperado debut competitivo del videojuego Pokémon Champions. La emoción alcanzará su punto máximo el domingo en el icónico Chase Center, hogar de los Golden State Warriors, donde se disputarán las grandes finales con un espectáculo de clausura masivo lleno de imágenes espectaculares.

PokémonXP, la más esperada

La gran novedad de esta edición, una convención simultánea abierta a todo público que expande la experiencia más allá de los jugadores profesionales. Los asistentes con boleto tendrán acceso a eventos paralelos diarios, talleres, zonas de cosplay y la codiciada tienda pop-up Pokémon Center con peluches y artículos exclusivos del evento. Además, la entrada a este festival independiente incluye obsequios coleccionables de alto valor, como una carta holográfica exclusiva de Rayquaza.

Tarifas y accesos

Los pases unifican el acceso a los torneos y a la convención en un solo boleto este 2026. Los precios oficiales en dólares varían según los días:

Pases de un solo día: Tienen un costo de $60 para adultos los viernes o sábados, y de $40 los domingos. Los menores de 6 a 17 años pagan $40 cualquier día individual.

Pases de varios días: Oscilan entre $120 y $150 para adultos, y de $70 a $100 para menores.

Pases Multi-Day con acceso a la Arena: Para asegurar un asiento en las finales del domingo en el Chase Center, los precios van de $150 a $180 para adultos, y de $90 a $120 para menores.

Próxima parada en 2027

El éxito del circuito asegura su continuidad el próximo año en una sede de clase mundial. Los organizadores confirmaron oficialmente que el Campeonato Mundial Pokémon 2027 se mudará a la vibrante ciudad de Chicago. La Ciudad del Viento fue elegida estratégicamente por su enorme conectividad aérea global, su gran red de transporte público y su amplia oferta de entretenimiento veraniego ideal para viajes con toda la familia.