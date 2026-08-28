Fred Dixon regresa a NYC Tourism + Conventions para dirigir la promoción turística de Nueva York

Fred Dixon regresará a NYC Tourism + Conventions como presidente y director Ejecutivo a partir del 1 de diciembre, después de más de dos años al frente de Brand USA, la organización encargada de promover los viajes internacionales hacia Estados Unidos.

El nombramiento marca el retorno de un directivo que ya encabezó la oficina de turismo de Nueva York entre 2014 y 2024. Ahora vuelve experimentado tanto en la promoción de la ciudad como en el comportamiento del turismo internacional, en un momento en el que los destinos buscan atraer más viajeros de ocio y negocios.

Charles Flateman, presidente de la Junta Directiva de NYC Tourism + Conventions, destacó que Fred Dixon combina conocimiento del mercado neoyorquino en lo nacional y una perspectiva global sobre los cambios que atraviesa la industria de viajes.

¿Quién es Fred Dixon?

Dixon dirigió NYC Tourism + Conventions durante una década. En ese periodo representó al sector ante empresas, funcionarios públicos, medios y socios turísticos internacionales, además de mantener relación con actores de los cinco distritos de Nueva York.

Posteriormente asumió la presidencia y dirección general de Brand USA. Desde esa posición adquirió experiencia sobre los mercados emisores, el comportamiento del viajero internacional y las estrategias para atraer visitantes de ocio y negocios a Estados Unidos.

Tras su nombramiento, Fred Dixon señaló que su paso por Brand USA le permitió obtener una perspectiva más amplia del mercado mundial y de los factores que influyen en la competitividad de un destino.

Su objetivo al volver será aumentar el número de visitantes, reforzar la posición de Nueva York en el mercado internacional y procurar que los beneficios económicos del turismo alcancen a los cinco distritos.

Nueva York recibió cerca de 65 millones de turistas

El regreso de Dixon ocurre en un contexto de peso económico para el sector.

Durante el último año, la ciudad de Nueva York recibió aproximadamente 65 millones de visitantes, quienes generaron $55 mil 600 millones de dólares en gasto directo.

La actividad turística también sostiene cerca de 400 mil empleos y aporta más de $7 mil millones de dólares en ingresos fiscales para los cinco distritos.

El alcalde Zohran Mamdani destacó precisamente el papel de esta industria como fuente de empleo y actividad económica, además de la necesidad de mantener la capacidad de Nueva York para competir por viajeros nacionales e internacionales.

Las acciones

Como presidente y CEO, Fred Dixon encabezará las acciones para promover Nueva York entre viajeros de ocio, además de impulsar reuniones, convenciones y eventos.

Otro de sus objetivos será ampliar las alianzas entre empresas, asociaciones, organismos públicos y otros participantes del ecosistema turístico.

La selección se realizó mediante un proceso encabezado por el Comité de Búsqueda de la Junta de NYC Tourism + Conventions, con apoyo de Russell Reynolds Associates.

Hasta que Dixon asuma el cargo en diciembre, Charles Flateman mantendrá la supervisión de la organización junto con el equipo ejecutivo.