La nueva era de Sundance Mountain

Esta temporada invernal te recibirá con telesilla Electric Horseman y la pista Storyteller, además de una adición de 100 aceras más. Descubre, cómo serán parte de las experiencias de los esquiadores.

¿Sabía que esta estación de esquí fue fundada por Robert Redford? así es, y está ubicado en el estado de Utah en Estados Unidos, al pie del monte Timpanogos en la cordillera Wasatch.

Su objetivo era crear un lugar donde las vivencias significativas inspirarán a los visitantes a generar historias que permanezcan en la memoria mucho tiempo después de haber dejado las montañas nevadas.

Es famosa por su aspecto de cabaña de madera, con una esencia rústica y elegante, a tan sólo una hora del aeropuerto de Salt Lake y a media hora de Provo. Con 72 pistas, es considerado uno de los mejores centros de esquí de Estados Unidos.

+ montañas = aventuras excepcionales

En los últimos años se ha renovando constantemente para recibirte con sorpresas que mejorarán las aventuras en la nieve. Para el 2026 se ha expandido y ofrecerá 100 acres más de terreno, los que elevará su superficie a 605 acres de esquí y snowboard. Esta es una de las mejoras, pero aún hay más en la temporada invernal que se avecina.

Acceso exprés a la cima

Para esos intrépidos amantes de la nieve que odian las multitudes y las largas filas, será puesta en marcha Electric Horseman, la nueva telesilla cuádruple; fue diseñada con el objetivo de mejorar drásticamente el acceso a la zona posterior de la montaña.

Con un desnivel de más de 1 mil 850 pies por trayecto, así que el recorrido toma seis minutos. No sólo subirás de volada, también habrá menos congestiones. Lleva su nombre en honor a la película protagonizada por Robert Redford en 1979, que le da ese savoir faire narrativo que define al resort.

Pista emblemática

Storyteller, es el elemento central que te cautivará, pues se trata de una pista que recorre la cresta de la montaña en el terreno antes conocido como Far East Ridgeline. Es apta para esquiadores de nivel intermedio-alto; por ello, combina amplios giros con vistas espectaculares. Los expertos que requieren desafíos adicionales podrán serpentear entre tres corredores boscosos para descender a la base. Es un tributo al espíritu que ha definido a Sundance por generaciones.

Filosofía que honra y respeta

Cabe destacar que cada mejora que se añade como la inauguración de la telesilla Outlaw Express en 2021, que redujo el tiempo de ascenso a la montaña de 20 a siete minutos; la habilitación de 50 acres para nivel intermedio en 2022 y mejoró su producción de nieve artificial; la construcción de Mountain Camp Day Lodge, el centro integral de esquí en 2024, tienen el objetivo de optimizar las experiencias diarias de los esquiadores, bajo la filosofía de Robert Redford “desarrollar un poco, para preservar mucho”. Por lo que continúa manteniendo el 70 % de los terrenos como reservas naturales.