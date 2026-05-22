Fort Lauderdale, Florida sede del IPW 2026: estrategias de Brand USA para seguir impulsando sus destinos

Fort Lauderdale, Florida.- El IPW 2026, la feria de turismo receptivo más importante de Estados Unidos, se celebró en Greater Fort Lauderdale, siendo la primera vez que la ciudad es sede de este evento, lo que representó una gran oportunidad para el sur de Florida.

Durante este encuentro Brand USA promovió regiones integrales y no destinos individuales. Destacó tajantemente que hoy en día, se trata de atraer a aquellos más jóvenes, y de aprovechar las nuevas plataformas digitales.

Aquí, Geoff Freeman, President and CEO U.S. Travel Association, y Fred Dixon, President and CEO Brand USA, argumentaron que México, regresó al número uno. Y puntualizaron:

Vender experiencias completas: Por ejemplo, sugieren combinar en una salida áreas metropolitanas, deportes y playas, como integrar Miami + Fort Lauderdale + Palm Beaches, o rutas completas en Texas y Arizona en lugar de visitar una sola ciudad.

Nueva narrativa y confianza: Lanzaron iniciativas enfocadas en generar confianza e impulsar el turismo internacional, contrarrestando la información errónea o desactualizada que a veces circula sobre los viajes a Estados Unidos.

Adopción de Inteligencia Artificial: Como patrocinador principal del evento, Brand USA utilizó su espacio para sesiones diarias sobre IA, buscando mostrar a los líderes del turismo cómo esta herramienta está transformando el marketing de viajes.

Ambos directivos, comentaron sobre la necesidad de una comunicación más fuerte, adaptada a las nuevas plataformas digitales y creadores de contenido.

Estados Unidos se mantiene como uno de los destinos con mayor demanda turística a nivel global, aunque su crecimiento internacional enfrenta retos como el tipo de cambio, los tiempos para obtener visa y ciertas dudas sobre los procesos migratorios y de ingreso.

Ante este panorama, Geoff Freeman destacó acciones para mejorar la experiencia del visitante, como inversión en infraestructura, modernización de aeropuertos, reducción de tiempos en trámites, mayor seguridad y conectividad aérea. También subrayó el papel de eventos como el Mundial 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Fred Dixon resaltó a «America the Beautiful», así como nuevas iniciativas de contenido y promoción internacional orientadas a combatir percepciones negativas sobre los viajes hacia Estados Unidos.

IPW 2026 en cifras (preliminares):

Asistentes: logró la presencia de más de 5 mil profesionales del sector turístico.

Participación Global: Cerca de 2 mil compradores y medios internacionales de más de 70 países.

Negocios: Se llevaron a cabo un aproximado de más de 90 mil citas de negocios con citas pre establecidas.

Impacto Económico: Se proyectó un impacto económico significativo para el área, estimado en más de $14.2 mil millones para el Gran Fort Lauderdale en los próximos tres años.

Enfoque en la Recuperación: IPW 2026 se centra en impulsar la recuperación del turismo y generar futuras visitas internacionales, destacando nuevas experiencias turísticas impulsadas por tendencias.

¿Qué se espera lograr?

Posicionamiento: Fort Lauderdale busca consolidarse como un destino de primer nivel para eventos internacionales.

Impacto Económico: Impulsar el turismo receptivo de EE.UU. a largo plazo, generando contratos de viajes futuros.

Visibilidad: Mostrar la infraestructura de la ciudad, incluyendo el Greater Fort Lauderdale/Broward County Convention Center, sus hoteles y atracciones como un destino familiar y de tendencia global.

Conectividad: Fortalecer lazos con mercados internacionales clave y aumentar la conectividad aérea.

Visit Lauderdale, la organización oficial de marketing de destinos de Greater Fort Lauderdale

El turismo en esta zona es mucho más que playas y vacaciones; constituye una importante fuerza motriz de la economía del condado de Broward, al apoyar a los negocios locales, generar oportunidades profesionales y mejorar la calidad de vida de los residentes.

En efecto, Visit Lauderdale, la organización oficial de marketing de destinos de Greater Fort Lauderdale, ha dado a conocer nuevos datos turísticos que reflejan un sólido comienzo de la temporada de viajes de primavera y subrayan el amplio impacto que esta industria ejerce en todo el condado.

Los hoteles de toda la región de Greater Fort Lauderdale registraron un desempeño robusto durante el mes de marzo, alcanzando una tasa de ocupación del 85 %, lo que representa un incremento del 6 % en comparación con el mismo mes, pero en 2025.

La demanda hotelera aumentó un 9 % interanual, mientras que la tarifa diaria promedio (ADR) alcanzó los $240.49 dólares, reflejando el continuo interés de los viajeros por las playas, sus extensas vías navegables, su vibrante escena gastronómica, sus atracciones culturales y las salidas de cruceros desde Port Everglades.

“El mes de marzo subraya la demanda constante de la región de Greater Fort Lauderdale y el impacto que el turismo tiene en toda nuestra comunidad”, afirmó Stacy Ritter, presidenta y directora Ejecutiva de Visit Lauderdale.

“Estos resultados reflejan el trabajo deliberado de nuestro equipo y los esfuerzos estratégicos que impulsan la notoriedad y las visitas aquí. En Visit Lauderdale, estamos comprometidos a aprovechar este impulso de una manera que fomente un crecimiento sostenible y genere valor a largo plazo para nosotros”.