Guía para un road trip inolvidable por California desde CBX

California reúne carreteras frente al mar, parques nacionales, ciudades con historia y destinos para toda la familia. Para los viajeros que llegan al Aeropuerto Internacional de Tijuana, CBX puede convertirse en el punto de partida de un recorrido por carretera, ya que permite cruzar directamente a Estados Unidos y recoger un auto de renta en la terminal.

Esta opción facilita la organización del viaje desde el primer día. Además, las compañías participantes ofrecen el servicio One Way, con el cual es posible devolver el vehículo en otra sucursal. Así, el itinerario no necesita terminar en el mismo lugar donde comenzó y los viajeros aprovechan mejor cada etapa de la ruta.

¿Cómo comenzar un road trip por California desde CBX?

Después de aterrizar en Tijuana, los pasajeros pueden utilizar Cross Border Xpress para ingresar a Estados Unidos mediante el puente peatonal que conecta el aeropuerto con la terminal de CBX en San Diego.

Una vez del lado estadounidense, es posible recoger el auto y comenzar el recorrido. Antes de cruzar, cada viajero debe llevar su pase de abordar, boleto de CBX, pasaporte y visa vigentes.

También será necesario tramitar el permiso I-94 cuando el plan contemple internarse a más de 25 millas, equivalentes a unos 40 kilómetros, al norte de la frontera. Conviene revisar este requisito antes de salir para evitar ajustes durante el trayecto.

¿Qué ruta seguir desde San Diego hasta San Francisco?

San Diego funciona como la primera parada para conocer playas, barrios, restaurantes y atracciones. Desde ahí, la ruta puede continuar hacia Los Ángeles y Santa Mónica. El muelle representa uno de los puntos relacionados con la Ruta 66. Cerca de esta zona, Third Street Promenade reúne comercios, restaurantes y espacios para caminar antes de continuar el viaje.

Después aparece Malibú, con playas y miradores junto al océano. La Carretera 1 conduce hacia Big Sur, uno de los tramos más conocidos de la costa de California. Entre las paradas se encuentran Bixby Bridge y Nepenthe, restaurante que ofrece vistas hacia el Pacífico.

San Francisco puede funcionar como cierre del recorrido. Sus barrios, la oferta gastronómica y el Golden Gate permiten dedicar varios días a la ciudad antes de devolver el vehículo en una sucursal participante del servicio One Way.

¿Qué parques y atracciones se pueden añadir al itinerario?

California cuenta con nueve parques nacionales, más de mil 150 accesos públicos a espacios naturales y 12 regiones con características distintas. Por ello, cada road trip puede adaptarse al tiempo disponible y a los intereses de cada grupo.

Las familias también pueden sumar una visita a Disneyland Resort, Universal Studios Hollywood, SeaWorld San Diego o el San Diego Zoo. CBX ofrece la posibilidad de adquirir boletos para algunas de estas atracciones y añadirlas al itinerario.

Un recorrido por California no tiene que seguir horarios rígidos. El auto permite hacer una pausa para observar el atardecer, entrar a un restaurante local o conocer un sitio que no estaba contemplado al inicio.

¿Qué ventajas ofrece el servicio One Way?

El servicio One Way evita que el conductor regrese a San Diego únicamente para entregar el vehículo. Puede recogerlo en la terminal de CBX y devolverlo en otra ciudad, siempre que la compañía y la sucursal formen parte del programa.

Esta modalidad resulta útil para una ruta que termine en Los Ángeles, San Francisco u otro destino del estado. También permite reducir traslados repetidos y distribuir mejor las noches de hospedaje.

Con documentos en regla, una ruta definida y tiempo para cambiar de planes, un road trip desde CBX ofrece una forma práctica de conocer California. El viajero elige el ritmo, las paradas y la ciudad final; las carreteras del estado completan la experiencia.