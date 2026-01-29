Los viajes de la fidelización en 2026

En 2026, los programas de fidelización se consolidan como el motor del turismo global, influyendo en la elección de destinos para el 80 % de los viajeros. Esta evolución hacia el Valueverse transforma los puntos en una moneda de cambio emocional que impulsa el crecimiento de los viajes de incentivo.

Actualmente, los pasajeros buscan gastar inteligentemente en sus salidas y consideran de gran valor sus puntos. Ocho de cada 10 admiten que los programas de fidelización influyen directamente al elegir un lugar. Los tradicionalistas seguirán apostando por comodidades en clase business o suites. Pero, como ya sabemos, las generaciones más jóvenes redefinen el lujo a su manera, canjeando puntos por experiencias y productos que reflejan sus prioridades. En pocas palabras, se ha convertido en una estrategia esencial para las vacaciones.

Así es, la fidelización ya no se trata de ganar y gastar puntos para obtener un vuelo más barato. En la nueva “era del tú”, los trotamundos los emplean para tener accesos exclusivos y conectar con sus emociones.

La nueva moneda

De acuerdo con British Airways Holidays, los puntos se integran en el Valueverse, un ecosistema de fidelización definido por la flexibilidad y la fluida conversión de valor entre categorías.

92 % de los consumidores están más inclinados a usar una marca, cambiarla o confiar en otra empresa si ofrecen gratificaciones, indicó un estudio realizado por Deloitte.

82 % reconoce que tendrían que viajar de forma diferente, o no viajar en absoluto, sin las compensaciones de los viajes, detectó una encuesta realizada entre 1 mil viajeros por Barclay US Consumer Bank.

82 % de los clientes de British Airways indicó que considera que los programas de fidelización son una excelente forma de las empresas para satisfacer a sus usuarios.

79 % de los turistas confiaron más en estos programas en 2025, lo que indica que van al alza, de acuerdo con un reporte de recompensas realizado por Barclays.

64 % de los miembros de programas de fidelización gastan más para maximizarlas, indicó Open Loyalty powered by OEX.

42 % de los encuestados entre los 25 y 34 años señalan que los puntos influyen en su elección de marca de viajes.

Tanto hombres como mujeres valoran los premios, con niveles de participación similares 87 % ellos y 85 % ellas, según informes de PR Newswire.

90 % de los padres afirma que apuestan por los programas de fidelización en cruceros, y señalan que viajarían de forma diferente, o menos, sin los incentivos, según The Wise Marketer.

“Las recompensas son una de las fuerzas más democratizadoras del panorama actual de consumo; para que las monedas de fidelización sigan siendo relevantes, tienen que ser fáciles de gastar y tener un impacto emocional”, señalan los expertos de God Save The Points.

La nueva fidelización se guía por:

Hiperpersonalización e IA: Esta herramienta que cobra cada vez más relevancia, actualmente se utiliza no sólo para predecir cómo compran, sino también cómo viajan, con la finalidad de ofrecer mejores experiencias. Lo que aumenta en un 5.2 % las probabilidades de lograr fidelización de los trotamundos.

Gratificación inmediata: Nadie quiere esperar al próximo viaje para recibir la gratificación. Los puntos que se canjean por momentos de lujo, en lugar de bienes, son una excelente herramienta, como una visita guiada o un día de spa en pareja.

Flexibilidad al canjear: Es una realidad que los viajes aumentan de costo, pero si los programas de fidelización permiten combinar puntos y efectivo sin problemas, las vacaciones se vuelven accesibles en cualquier temporada.

Las tarjetas de American Express y Chase son un ejemplo en este tipo de ventajas. La fidelización y sus beneficios son fundamentales para el crecimiento del turismo en 2026, impulsando la retención y los ingresos en un sector en recuperación que prevé un aumento de los viajes de incentivo del 45 %. Se proyecta que el mercado de turismo de incentivos alcance los $180 mil 400 millones de dólares para el 2035, de acuerdo con el Índice de Viajes de Incentivo.