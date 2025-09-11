Festival del Tequila y del Mariachi en Ciudad Juárez: tradición, música y sabor

El Festival del Tequila y del Mariachi se consolidó como uno de los eventos culturales más importantes de Ciudad Juárez y de todo México. Desde hace 25 años, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo organiza esta celebración que rinde homenaje a la música de mariachi, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y a las bebidas con denominación de origen que forman parte de la identidad nacional.

En esta edición, del 11 al 14 de septiembre, se espera la participación de más de 60 casas tequileras, 10 productoras de mezcal y 15 sotoleras. Cada una ofrecerá catas y experiencias de degustación para los asistentes, además de venta de producto a precios especiales. El sotol, bebida emblemática de Chihuahua, compartirá protagonismo con el tequila y el mezcal, que representan la riqueza de los agaves mexicanos.

¿Qué habrá en el Festival del Tequila y del Mariachi?

El festival también contará con una amplia oferta gastronómica que incluirá platillos típicos como tacos, enchiladas, gorditas y carne asada, además de exposiciones de artesanías y presentaciones artísticas. La expectativa es recibir a más de 25 mil visitantes que disfrutarán de un ambiente que mezcla tradición y modernidad.

Aunque tiene un alcance nacional, el Festival del Tequila y del Mariachi destaca por resaltar la cultura del norte de México. Ciudad Juárez, al ser una ciudad fronteriza, ofrece un contexto especial donde confluyen las tradiciones mexicanas con influencias de Estados Unidos, lo que enriquece las actividades y la atmósfera del evento.

El Colegio Internacional de Maestros Tequileros A.C. reconoció al festival como la exposición más importante de su tipo en el país. Con esta trayectoria, el evento se posiciona como un referente que reúne música, gastronomía y bebidas tradicionales en un solo espacio, reafirmando a Ciudad Juárez como anfitriona de una experiencia única para locales y visitantes.