Explora Guatemala y Honduras: aventuras entre selvas y ruinas mayas con Civitatis

Guatemala y Honduras se destacan por sus maravillas naturales e históricas. Para quienes buscan explorar nuevos destinos y conectar con la naturaleza, sus selvas y colinas se convierten en paradas imperdibles para los amantes de la aventura y el turismo sostenible.

Estos destinos permiten a los viajeros conectar dos países a través de sus ruinas arqueológicas, que brindan experiencias de gran valor histórico y paisajístico. Para quienes desean aprovechar al máximo su visita, Civitatis tiene opciones que enriquecen la aventura.

Guatemala: Tikal y Yaxhá

En Guatemala, el gran protagonista es Tikal. Este sitio, ubicado en medio del Petén, no es solo un conjunto de templos y pirámides, sino una de las ciudades mayas más grandes y poderosas. El tour de dos días por Tikal y Yaxhá, organizado por Civitatis, permite a los visitantes una inmersión completa en estos lugares históricos.

Los templos de Tikal emergen por encima del dosel de la selva, ofreciendo vistas sobrecogedoras. Yaxhá complementa la visita con su belleza lacustre, siendo un lugar ideal para disfrutar de atardeceres mágicos.

Honduras: Copán

Al cruzar la frontera hacia Honduras, espera Copán, conocida como la «Atenas de los mayas». Este sitio destaca por la exquisitez de su arte: las estelas, altares y la Escalinata de los Jeroglíficos son un testimonio monumental de la escritura maya.

Una excursión privada al Parque Arqueológico y al Parque de Aves de Copán permite apreciar no solo la majestuosidad de la arqueología, sino también la rica biodiversidad local, ofreciendo una experiencia cultural y natural completa.

