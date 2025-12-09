Civitatis celebra la Navidad con su Calendario de Adviento y más de €10 mil euros en premios

Civitatis, la plataforma líder en reservas de actividades turísticas en español, celebra la Navidad con su Calendario de Adviento, una acción especial que combina juego, sorpresas y espíritu navideño para los viajeros.

Con premios valorados en más de €10 mil euros, la empresa informó que este calendario está dirigido a los mercados de España, México y Argentina, debido a que estos tres destinos cuentan con una comunidad más activa dentro de la empresa.

“En Civitatis nos encanta acompañar a los turistas en todas las etapas del viaje, también en aquellas que simplemente buscan divertirse y desconectar. Este calendario es una forma de celebrar la temporada navideña con ellos, de agradecerles su confianza y de invitarles a descubrir cosas nuevas. Queremos que cada día se convierta en una pequeña sorpresa”, expresó Ismael García, CMO de la empresa.

Del 3 al 23 de diciembre, los participantes podrán disfrutar de juegos diarios, sorteos y experiencias a través de sus perfiles sociales @civitatis y @civitatis_mx.

¿Cómo puedo participar en los sorteos de Civitatis?

La compañía detalló a través de un comunicado que la dinámica es sencilla: cada jornada se desbloquea un juego diferente —trivial, retos visuales, pistas ocultas o pruebas de velocidad— al que cualquier usuario puede acceder desde su cuenta oficial de Instagram.

Al final de cada día, se seleccionarán ganadores entre los participantes, incentivando que los viajeros vuelvan a jugar durante el resto de los días.

El Calendario de Adviento ya está disponible y puede encontrarse a través del enlace oficial compartido en las redes sociales de Civitatis. Asimismo, la compañía hace un llamado a todos los usuarios a participar, compartir los juegos y, por supuesto, estar atentos a cada desbloqueo diario.