Chiapas: descubre vestigios mayas y selvas exuberantes con Civitatis

México es un destino ideal para los viajeros que buscan historia profunda y naturaleza exuberante. Sin embargo, Chiapas destaca especialmente por sus majestuosas ruinas mayas, que se alzan en medio de una selva vibrante, ofreciendo a los visitantes una experiencia íntima y emocionante.

A través de Civitatis, pueden llevar a los turistas a explorar los tesoros del sur de México: Palenque, Yaxchilán y Bonampak, destacando Palenque como la verdadera joya de la región.

Con una visita guiada de Civitatis por esta zona arqueológica, los visitantes podrán caminar entre templos espectaculares mientras descubren los secretos mejor guardados de la civilización maya. Además, podrán descifrar los relieves que narran las hazañas de los grandes gobernantes, sintiendo la energía de un lugar que estuvo oculto durante siglos.

Yaxchilán y Bonampak: excursiones clave para descubrir la cultura maya

Los asesores de viajes que quieran ofrecer itinerarios más completos podrán hacerlo a través del sitio oficial, donde encontrarán excursiones que combinan Yaxchilán y Bonampak. Estas dos zonas arqueológicas son fundamentales para entender la cultura maya de la región y ofrecen contrastes fascinantes.

Yaxchilán, envuelta por la selva a orillas del río Usumacinta, evoca una sensación de descubrimiento puro. Por su parte, Bonampak es célebre por albergar murales y frescos extraordinariamente bien conservados que revelan escenas cotidianas y ceremoniales de la vida maya.

Explorar Chiapas es adentrarse en un mundo donde la historia milenaria y la naturaleza exuberante se entrelazan. Desde los imponentes templos de Palenque hasta los frescos de Bonampak y la magia de Yaxchilán, cada paso brinda un encuentro único con la cultura maya. Sin duda, un viaje que no solo revela secretos del pasado, sino que también deja recuerdos imborrables en quienes se atreven a descubrirlos.