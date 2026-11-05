La sostenibilidad, cobra fuerza al planear una travesía

Actualmente, las personas no se cuestionan a dónde dirigirse, también se preguntan ¿qué impacto tiene mi viaje? Por ello trip.com se dio a la tarea de encuestar a 8 mil 777 viajeros en 24 mercados de cuatro regiones. Te sorprenderá saber que un número considerable aprecia la sostenibilidad como el cómplice perfecto para enriquecer sus experiencias. Pero, aún hay más.

El informe Sustainable Travel Consumer Report de 2025, confirma que lo sostenible es considerado por los ávidos trotamundos como un factor que le brinda autenticidad a sus odiseas. Las cifras señalan que para el 75.4 % es un factor importante y 56.8 % ya elige de forma deliberada opciones responsables.

Las nuevas prioridades

¿Cuáles son las motivaciones que los incentivan a optar por este tipo de travesías?

Responsabilidad ambiental: 52.5 %

Preservación de destinos para futuras generaciones: 50.8 %

Búsqueda de cosas más auténticas: 44.4 %

Un tercio visitaría lugares menos conocidos o viajaría fuera de temporada alta para gozar más.

Hábitos del viajero verde

Los clientes que ya quieren vivencias sostenibles y de bajo impacto, muestran claras preferencias:

41.6 % desea explorar la naturaleza.

34.1 % se deja seducir por los maravillosos trayectos en tren escénico.

32.7 % elige sitios menos masificados.

29.6 % planea salidas fuera de la temporada alta.

Lo que frena

El precio fue citado por el 37.1 %, los inconvenientes o el esfuerzo adicional detienen al 29.8 % y la dificultad para identificar opciones sostenibles es un impedimento para el 27.1 %.

Sin embargo, seis de cada 10 jóvenes de la generación Z y millennials pagarían un sobreprecio por sostenibilidad. Así que ya no es un sacrificio, poco a poco se convierte en un nuevo estilo para explorar el mundo.

Un aliado

Al rescate llega My Travel Impact, una funcionaria que se añade a la plataforma de Trip.com, para ayudar a las reservas desde tres pilares:

Hoteles certificados: Garantiza estancias en propiedades con la etiqueta Certified Sustainable, respaldada por certificaciones internacionales independientes.

Vuelos eficientes: Calcula las emisiones evitadas al elegir rutas de bajo impacto mediante el Travel Impact Model recomendado de Travalyst.

Rutas ferroviarias: Mide el ahorro de emisiones al sustituir trayectos en automóvil de gasolina por otros en tren.

Responde a las nuevas exigencias fundamentales, porque 41.6 % de los encuestados tienen etiquetas claras, 32.7 % quiere un panel de emisiones y 64.2 % cambiaría de plataforma por oferta sostenible.

Quienes son más comprometidos

Los centennials con un 69 % y el 63 % de los millennials, eligen deliberadamente una odisea sostenible, frente al 50.6 % de la generación X y el 40.6 % de los baby boomers. Aunque los jóvenes encabezan el movimiento del cambio, las generaciones más maduras también son conscientes.