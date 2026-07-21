Evolución premium en el Aeropuerto de San Francisco

El panorama de los viajes exclusivos en la costa oeste de EE.UU. está a punto de transformarse por completo.

Así es, el Aeropuerto Internacional de San Francisco avanza firmemente hacia el futuro de los viajes exclusivos. La administración del aeropuerto ha abierto una convocatoria pública para edificar una terminal privada de última generación alejada del bullicio convencional.

De acuerdo con los documentos oficiales provistos por San Francisco City Partner y los reportes de abc7news.com, el proyecto busca satisfacer el reciente auge en la demanda de servicios de alta gama en California. El objetivo son los viajeros de negocios y pasajeros premium de líneas comerciales que están dispuestos a pagar por una experiencia marcadamente superior, alejada de las multitudes.

Detalles de la nueva terminal

La futura infraestructura aeroportuaria redefine los estándares de confort al integrar las siguientes características clave:

Ubicación estratégica y espacio : Un terreno de 3 mil 215 m2 en North Access Road, situado muy cerca del complejo principal, cerca de Signature Aviation.

: Un terreno de 3 mil 215 m2 en North Access Road, situado muy cerca del complejo principal, cerca de Signature Aviation. Privacidad e inspección : Filtros de seguridad exclusivos gestionados de forma ágil y privada por personal de la TSA para evitar las aglomeraciones comunes.

: Filtros de seguridad exclusivos gestionados de forma ágil y privada por personal de la TSA para evitar las aglomeraciones comunes. Instalaciones de primer nivel : Elegantes salones de descanso, suites privadas de relajación completa y sofisticadas áreas equipadas para eventos especiales.

: Elegantes salones de descanso, suites privadas de relajación completa y sofisticadas áreas equipadas para eventos especiales. Logística en la pista : Al momento del abordaje, un servicio de chofer privado trasladará a los huéspedes directamente por la pista hasta la puerta de su aeronave comercial, garantizando un trayecto sin interrupciones.

: Al momento del abordaje, un servicio de chofer privado trasladará a los huéspedes directamente por la pista hasta la puerta de su aeronave comercial, garantizando un trayecto sin interrupciones. Estacionamiento premium: Un área de resguardo vehicular en una área frente al edificio de la terminal externa.

Proyecciones

Se estima que las tarifas de acceso oscilarán entre los $800 y los $1 mil 800 dólares por uso, un rango de precios alineado con terminales similares de formato VIP que ya operan con éxito en terminales como el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth.

Esta millonaria expansión externa coincide con una renovación masiva de los servicios actuales del aeropuerto californiano. Paralelamente a esta licitación, aerolíneas globales como United Airlines ya construyen en el complejo, en la terminal 2, su sala VIP más grande de la Costa Oeste. El nuevo United Club brindará un pass-through-bar, que facilitará que los viejos disfruten de sus bebidas en la mayor terraza al aire libre jamás construida por una aerolínea en un espacio de 371.61 m2, que quedará inaugurada a finales del año, según reportes de FlyLinkers News. Mientras que la apertura oficial de la terminal de lujo está programada para finales de 2028.