En evento presencial, presentan Link by CPS

En un acogedor desayuno presencial y con la firme intención de reactivar al sector, Link by CPS, compañía liderada por la experta de viajes, Carla Ponce, y la invaluable asesoría y dirección de Jorge Sales, compartieron información interesante sobre las cuentas que ayudan a promover, entre las cuales están Hotel Costa de Oro Mazatlán, VIPort Lounges, ¡HolaHi!, The African Experiences, entre otras.

“He sido partícipe de muchos de los eventos que se están realizando en los últimos días, porque sabemos que es necesario retomar actividades y nosotros somos los responsables de hacer esto. Si no comenzamos, la gente tampoco querrá viajar y, recuerden, vivimos de esto. Por eso, es muy valioso que nos hayan”, mencionó Ponce muy emocionada, agregando que: “Para quienes no sepan, ‘Link’ es por la unión y ‘CPS’ es por mi nombre y el de mi socio Jorge”, afirmó, añadiendo que se especializan en promocionar aquellos servicios turísticos, sin importar si son, o no, tan conocidos.

En cuanto a las marcas que manejan, presentaron:

Hotel Costa de Oro Mazatlán

Se encuentra en este paradisíaco destino de Sinaloa, el cual es de 4 estrellas, pero con una inmejorable atención de cinco, el cual tiene 249 habitaciones, hermosos y tranquilos jardines, increíbles vistas y mucho más. Tienen un programa llamado “Experiencia Bienestar”, donde además de cuidar tu figura te ayudarán a sanar tu espíritu en un ambiente 100 % familiar.

VIPort Lounges

Se trata de algo muy particular e interesante, ya que ofrece un espacio relajante en donde pasar el tiempo de forma cómoda mientras esperas el abordaje de tu avión, esto sin la necesidad de tener membresías o ser parte de un programa de viajero frecuente. Se ubica en la terminal 1 puerta 9 del AICM Se consigue a través de agencias, a quienes se les da una comisión del 12 %.

HolaHi!

Un receptivo, que crea experiencias a medida del cliente. En su página ofrecen una gran diversidad de paquetes, y si ninguno te convence te arman uno según lo que requieres.

The African Experiences

Ideal para quienes saben lo que quieren conocer en este continente, disfrutando de servicios sofisticados y variados en safaris fotográficos en 18 países del Centro y Sur de África, todo con la mejor asesoría.

Adicionalmente, Ponce habló de Grapevine en Texas, una ciudad hermosa con diversas opciones para quienes son fanáticos del vino. Se encuentra a 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth y tiene recorridos en viñedos, BBQ deliciosos, e innumerables actividades al aire, incluso, conciertos.

Aquí también se encontraba Roberto Hernández, socio de Link by CPS, y director de Ventas Internacionales de HGS Travel, un receptivo con más de 18 años de experiencia, ubicado en Houston y que organiza con excelentes resultados y gran calidad eventos, transportación, atiende grupos y convenciones, y mucho más. Actualmente, operan en EE.UU., Canadá y el Caribe.