Estrategias del comprador de viajes

En un universo cambiante, las travesías también reescriben las reglas del juego, impulsadas por las decisiones de los compradores de viajes, que definen las prioridades. Así quedó de manifiesto en la Convención GBTA 2026.

Lo más relevante es que, con gran actitud, ya no se limitan a adaptarse a los cambios de forma pasiva; definen el rumbo con la asistencia de las tecnologías emergentes, optimizan la seguridad del pasajero y hasta crean estrategias corporativas alineadas con metas empresariales.

La gran alianza

Un paso muy importante, han dejado de ver a la IA como un enemigo y han bajado la guardia. Así es que ya empezaron a integrarla como una estratega de confianza. Durante la sesión Buyer Buzz, más del 78 % de los asistentes afirmaron estar ya enganchados a la IA generativa, y un contundente 92 % cree que esta tecnología hará sus trabajos más precisos en lugar de reemplazarlos.

El sesgo

Sin embargo, no todo es optimismo: el 64 % de los compradores citan a las alucinaciones e información incorrecta como una preocupación mayor que el impacto medioambiental de la IA, y el 60 % asocia el futuro de esta tecnología más con Terminator que con Star Trek.

Así que están conscientes de que la automatización requiere control, aunque las opiniones se dividieron al preguntar si es lo ideal delegarle las decisiones, ya que el 51 % la respalda y el 49 % indica que sólo es ideal para recomendaciones de viajes. Así que todavía no definen cuanta autoridad están dispuestos a brindarle.

Los desafíos

Ya no es gestionar el comportamiento del viajero; ahora la premisa es influir en las partes interesadas internas, 57 % dice que es el mayor reto, mientras que el 43 % señala que es vital influir en él. Para lograrlo, 78 % apuesta por la gestión del cambio como la habilidad más relevante para conseguir el éxito corporativo. Por ello, se requieren líderes capaces de construir consensos y alinear la movilidad empresarial con los objetivos financieros globales.

En busca del balance

No es suficiente innovar, también hay que ser enfático en base a diversos escenarios: 64 % de los gestores considera que la organización de reuniones y grupos representa una dificultad sustancialmente mayor que las travesías individuales. Ante situaciones de crisis o imprevistos en ruta, la tecnología resulta insuficiente por sí sola. Como resultado, 58 % asevera que la intervención humana debe ser rápida, ya que constituye la base fundamental para garantizar la seguridad física y emocional del pasajero corporativo.