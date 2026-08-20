ASSIST CARD y Mercado Cruceros patrocinan 7º Encuentro de La Metro

La Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes llevó a cabo su 7º Encuentro de Promoción Turística, una jornada que reunió a socios, proveedores y empresas del sector para compartir información, fortalecer relaciones comerciales y analizar algunos de los cambios que enfrenta la industria.

El encuentro también dio espacio a la asamblea de la asociación y a presentaciones de compañías como ASSIST CARD, Mercado Cruceros y NH Collection. Alicia Mejía, presidenta de La Metro, destacó que este tipo de reuniones cumplen una función que va más allá del networking, pues permiten mantener una comunidad profesional con objetivos, reglas y responsabilidades compartidas. Durante la jornada también participó Fundación Origen, organización que trabaja con mujeres, familias y comunidades.

Alicia Mejía: una asociación significa respaldo, no solo contactos

Uno de los mensajes centrales de Alicia Mejía se enfocó en la diferencia entre formar parte de grupos de comunicación y pertenecer a una asociación profesional.

La presidenta de La Metro explicó que WhatsApp y otras herramientas digitales facilitan el intercambio de información y generan oportunidades de negocio, pero aclaró que un grupo de contactos no funciona como mecanismo de acreditación profesional.

Para Mejía, las asociaciones ofrecen una estructura con estatutos, órganos de gobierno, requisitos de incorporación y responsabilidades para sus integrantes. Esto permite identificar con quién se establece una relación comercial y conocer la trayectoria de las empresas.

También recordó que cuando una agencia recomienda a un proveedor pone en juego su propia reputación frente al cliente.

Su mensaje apuntó a aprovechar la tecnología sin perder elementos como confianza, colaboración y participación dentro de las organizaciones del sector.

ASSIST CARD destaca la importancia de la asistencia al viajero

La compañía utilizó un caso real para explicar por qué la asistencia forma parte de la planificación de un viaje. Carlos Bricka, Country Manager México, presentó el ejemplo de un pasajero que necesitó atención médica en Singapur. Entre hospitalización, estudios, fisioterapia y medicamentos, la cuenta alcanzó alrededor de $60 mil dólares, gasto que quedó cubierto por el servicio contratado.

Señaló que incluso una consulta médica en destino puede superar el precio de adquirir previamente un producto de asistencia.

ASSIST CARD también habló sobre su presencia internacional, oficinas propias y centros de atención en Argentina, Brasil, Colombia, Madrid y Filipinas. La empresa destacó servicios de telemedicina, aplicaciones móviles y el uso de inteligencia artificial en algunos procesos de atención.

Mercado Cruceros apuesta por capacitación y respaldo a las agencias

Sabrina Nogueira, directora general de Mercado Cruceros e Index Travel, centró su participación en la evolución que tuvo la empresa y en la importancia de conservar el trato humano frente al crecimiento de herramientas digitales.

Mercado Cruceros inició operaciones como mayorista en 2021 y, cinco años después, amplió sus servicios mediante Index Travel.

La compañía reportó más de 550 agencias capacitadas mediante su formato Online Day y más de mil 500 participantes en webinars. También desarrolló programas como Costa Academy, Holland Experience y NCL Academy, con capacitación relacionada con la venta de cruceros.

Nogueira destacó que vender cruceros puede ser rentable cuando existe conocimiento del producto, capacitación y acceso a bloqueos comerciales. La empresa también ha administrado grupos de más de 600 pasajeros a bordo.

Con Index Travel, el grupo incorporó reservas de vuelos, servicios terrestres y hoteles dentro de una misma plataforma.