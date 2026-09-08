Galerías Lafayette presenta en México icónicas novedades

Galerías Lafayette, presentó, como cada año en México, icónicas novedades y cómo siempre plenas de glamour y sofisticación, no por algo son los almacenes más famosos del mundo.

El encuentro, organizado con el apoyo de Patty Torres, de Atout France México, contó con la participación de Thierry Vannier, director de Desarrollo de Clientes de Galerías Lafayette; Sarah Samba-Dinard, responsable de relaciones públicas e influencia, y Joaquín Angulo, director de Ventas para Latam, España, Portugal y África.

Destacaron el crecimiento del mercado mexicano y el aumento de viajeros que llegan a París. La estrategia busca que las agencias conozcan los beneficios que pueden ofrecer a sus clientes antes y durante un viaje a Francia.

Galerías Lafayette va más allá de las compras en París

La tienda principal de Galerías Lafayette, ubicada en Boulevard Haussmann, detrás de la Ópera Garnier, reúne tres edificios dedicados a moda femenina, masculina, gastronomía, hogar y experiencias.

El complejo tiene más de 3 mil 500 marcas, desde firmas de lujo hasta propuestas de menor precio. También cuenta con tres pisos destinados a belleza, perfumería y cuidado de la piel.

La oferta se complementa con restaurantes, pastelería francesa y una cava con alrededor de 3 mil 500 referencias de vino. Además, es posible reservar catas, clases de cocina con Ferrandi, talleres de macarons, visitas guiadas y desfiles de moda.

La terraza permanece abierta con acceso gratuito, para observar distintos puntos de París desde la parte superior del edificio.

Fuera de la capital, Galerías Lafayette ofrece servicios para pasajeros en ciudades como Niza, Estrasburgo, Burdeos, Annecy y Biarritz.

Go Tax Free: ¿cómo funciona la devolución de impuestos?

Uno de los puntos principales de la presentación fue el servicio Go Tax Free para viajeros mexicanos, en una app propia que permitirá hacer todo más sencillo desde la palma de tu mano para el regreso de impuestos por tus compras.

Los visitantes elegibles pueden solicitar una devolución de impuestos de aproximadamente 12 % sobre sus compras. Galerías Lafayette gestiona directamente este proceso, lo que reduce los trámites posteriores.

Puede realizarse de forma presencial dentro de la tienda o mediante la app, disponible en español. Desde el teléfono, el usuario puede registrar su pasaporte, recibos e información de identificación.

En el aeropuerto, la persona únicamente debe cumplir con el proceso de validación correspondiente mediante el recibo emitido.

Los clientes que alcancen un mínimo de €600 euros en compras pueden acceder, mediante invitación de su agencia, a lounges VIP dentro de la tienda. Allí reciben asistencia para el Go Tax Free, servicio de envío de bolsas al hotel y beneficios asociados con el monto de compra.

Personal Shopper y nuevas experiencias VIP

Quienes requieren atención individual, Galerías Lafayette ofrece Personal Shopper en español por €250 euros. El servicio puede incluir una selección previa de productos y acompañamiento dentro de la tienda según marcas, estilo e intereses del cliente.

Existen salones privados para quienes requieren una experiencia de compra con mayor privacidad. En estos espacios se pueden completar compras, pagos y trámites de Go Tax Free.

Entre las herramientas para agencias aparece una invitación digital que puede guardarse en la cartera electrónica del teléfono y que genera avisos cuando el viajero se encuentra cerca de la tienda.

Navidad, belleza y beneficios con tarjetas

Para la próxima temporada navideña, Galerías Lafayette confirmó el regreso de su pista de patinaje sobre hielo en la terraza, con un precio previsto de €16 euros, además de la decoración y programación de fin de año.

La compañía prepara acciones de cashback. A partir del 1 de octubre se prevé una promoción con Mastercard en la que determinadas compras podrán recibir devolución de una parte del gasto. Se analiza una nueva colaboración con American Express para 2027.

Con estas novedades, Galerías Lafayette busca que los agentes mexicanos incorporen la tienda dentro de los itinerarios en París, tanto para compras como para gastronomía, experiencias culturales, servicios VIP y beneficios fiscales para sus pasajeros.