Cuatro festivales en Morelia que transforman la ciudad en un epicentro cultural

Cuatro festivales en Morelia consolidan a la capital michoacana como uno de los destinos culturales más atractivos de México. Bajo el lema “La Temporada más bella del año, donde más se disfruta la ciudad”, la agenda de octubre a diciembre 2025 reúne gastronomía, cine, música y tradiciones que atraen a visitantes nacionales e internacionales.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Morelia, se espera la llegada de más de 2.4 millones de turistas en este último trimestre del año, lo que representa un incremento del 4.5 % frente al mismo periodo de 2024. Esta cifra traerá consigo una derrama económica estimada en $2 mil 563 millones de pesos para los sectores de hospedaje, gastronomía, comercio y servicios.

Morelia en Boca: sabor y tradición

Del 3 al 5 de octubre, el Centro Cultural Clavijero albergará el Festival Internacional de Gastronomía y Vino: Morelia en Boca, un homenaje a la cocina mexicana contemporánea. La edición 2025 se centrará en la temática “Legados”, con la participación de 25 chefs nacionales y dos internacionales. El evento incluye catas, degustaciones, maridajes y reconocimientos especiales a figuras como Enrique Olvera y Don Pedro Poncelis Brambila.

Festival Internacional de Cine de Morelia

Del 10 al 19 de octubre, las salas y plazas del Centro Histórico se convierten en escenario del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM). Con más de 100 filmes en cartelera, destacan 14 producciones michoacanas, documentales mexicanos y estrenos internacionales. Este año, la actriz y directora Jodie Foster participará como invitada especial, reafirmando al FICM como uno de los eventos cinematográficos más relevantes de América Latina.

Música con sello internacional

Entre el 14 y el 23 de noviembre, el Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez reunirá a 700 artistas de 14 naciones en su edición número 37. La Orquesta de Cámara de Berlín inaugurará el encuentro, mientras que la Filarmónica de Colombia lo clausurará. Reconocido como uno de los festivales de música de concierto más importantes del país, rinde homenaje al legado del compositor moreliano Miguel Bernal Jiménez.

El órgano más antiguo de América

El cierre de temporada llega con el Festival Internacional del Órgano de Morelia “Alfonso Vega Núñez”, que se llevará a cabo del 28 de noviembre al 7 de diciembre en la Catedral de Morelia. Este evento, considerado el más antiguo de América en su género, gira en torno al Órgano San Gregorio Magno, con más de 4 mil 600 flautas. La programación incluye conciertos, clases magistrales, conferencias y actividades relacionadas con la preservación del patrimonio organístico.

Con esta agenda, Morelia confirma su liderazgo como un destino cultural y turístico de talla internacional, donde cada festival es una invitación a descubrir la riqueza histórica, artística y gastronómica de la ciudad.