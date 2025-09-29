Buckingham abrirá por primera vez una tienda navideña en sus históricas Caballerizas Reales

El año está por terminar y el Palacio de Buckingham se prepara para celebrar la Navidad con una novedad sin precedentes: por primera vez abrirá un mercado dentro de las históricas Caballerizas Reales. Parte de estos antiguos establos, con más de 200 años de historia, se transformará en una boutique festiva que permitirá a los visitantes recorrer este emblemático recinto desde una nueva perspectiva.

El lugar alberga algunos de los vehículos más icónicos de la monarquía británica, entre ellos el Gold State Coach, un carruaje dorado de 260 años utilizado en la coronación de la reina Isabel II en 1953 y del rey Carlos III en 2023.

La iniciativa es organizada por la Royal Collection Trust, institución encargada de la gestión y conservación de la Colección Real Británica. En un comunicado oficial, se anunció que la tienda navideña Royal Mews estará abierta del 14 de noviembre al 5 de enero, ofreciendo una cuidada selección de regalos, así como productos gastronómicos y bebidas oficiales de esta organización, que forma parte de la Casa Real.

¿Qué habrá en la tienda navideña del Palacio de Buckingham?

Los asistentes podrán disfrutar de bocadillos y bebidas de temporada que realzan el espíritu festivo, mientras un calendario de adviento a tamaño real revela cada día nuevos artículos, ediciones limitadas, delicias exclusivas y piezas de colección.

Entre la oferta destacan elementos únicos como miniaturas de ginebra artesanal y la línea de utensilios de cocina «Property of the Royal Kitchen», inspirada en la del Castillo de Windsor, considerada la más antigua en funcionamiento del Reino Unido.

Los ingresos recaudados contribuirán al mantenimiento de la Colección Real y permitirán a la Royal Collection Trust continuar compartiéndola con el público, tanto en el país como en el extranjero.

Aunque se trata de una tienda temporal, esta experiencia representa una oportunidad singular para vivir la tradición real en un ambiente acogedor, donde la historia y la Navidad se encuentran en un mismo lugar.