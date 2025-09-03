Entre trazos y tinta: Esta es la cafetería en Corea del Sur que te sumerge en un cómic

¿Te gustaría sentirte como si estuvieras dentro de un cómic? Esta cafetería lo hace posible. Se trata de Greem Café, un restaurante con un concepto original que te transporta a un mundo entre trazos y tinta que vale la pena explorar.

Este espacio se inspira en la serie surcoreana W–Two Worlds y recrea un universo al estilo cómic. Visitarla es una experiencia tan inusual como fascinante, donde la realidad parece mezclarse con la ficción.

Ubicado cerca del centro de Seúl, este espacio está ganando popularidad entre locales y visitantes gracias a su propuesta creativa, donde parecerá que entras a un universo de lápiz y papel mientras saboreas un buen café y un rico postre.

Desde que cruzas la puerta, el lugar promete sorprenderte: todo está diseñado en blanco y negro, desde las salas, sillas, mesas, lámparas, sofás y ventanas, hasta la zona de alimentos y las tazas. Esta estética genera una impresionante ilusión óptica en 2D, que te hará sentir parte de una historieta.

El ambiente monocromático aporta un efecto visual impactante. Si tienes planes de visitar Corea del Sur, este local es una parada imperdible. Además de probar su variada repostería, podrás tomarte selfies únicas para recordar esta experiencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Since 2017 / Greem cafe / 2D (@greem_cafe)

¿Dónde está ubicada?

El establecimiento está ubicado en la calle Yeonnam 223-14, cerca del centro de Seúl. Abre sus puertas de martes a domingo, de 10:00 a 22:00 horas.

Así que, si buscas un rato ameno con amigos o familia, no puedes dejar pasar esta experiencia. Aquí podrás deleitarte con pastelillos, pays, macarrones y bebidas que dan vida a este espacio tan original y fuera de lo común.

Cabe mencionar que, a pesar de su popularidad, Greem Café es un espacio pequeño, con capacidad para unas 20 personas. Por ello, es común encontrar filas largas, así que se recomienda ir con tiempo y paciencia para disfrutar plenamente de la vivencia.