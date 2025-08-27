De los gatitos a las capibaras: Estas son las seis cafeterías más tiernas de Tokio

Los animales domésticos se han vuelto una atracción cada vez más popular en ciertas cafeterías, que además de ofrecer café y postres, permiten a los clientes convivir con perritos o gatitos. Sin embargo, algunas han dado un paso más allá al incluir animales exóticos dentro de sus establecimientos.

Tal es el caso de Japón, donde algunas cafeterías han optado por incluir animales como capibaras, erizos, mini cerditos e incluso búhos. El país se ha caracterizado por ofrecer espacios donde el bienestar animal es una prioridad.

En Tokio, este tipo de cafeterías ha ganado popularidad, ya que los visitantes pueden disfrutar de una experiencia distinta en compañía de estos animales; no obstante, si alguno de los peludos no está de humor para interactuar, los locales enfatizan la importancia de respetar su espacio y volver a intentarlo en otra ocasión.

¿Cuáles son las cafeterías donde puedes disfrutar de la compañía de animales?

En Tokio, existen cafeterías temáticas donde puedes convivir con distintos animales mientras tomas un café. Desde gatitos y perros hasta especies más exóticas como erizos, capibaras o búhos, estos espacios ofrecen una experiencia única para los amantes de los animales.

Capybara

La cafetería Capybara ha ganado popularidad entre los residentes de Tokio gracias a la interacción directa con estos tiernos animales, generando un efecto relajante entre los comensales. En el lugar, dos amigables capibaras, Kohaku y Pisuke, te dan la bienvenida.

Es importante saber que se requiere hacer reservación en línea, ya que la estancia es de solo 30 minutos. El precio por sesión ronda los $55 dólares, y si deseas extender tu visita, puedes agregar 10 minutos por un costo adicional de $17 dólares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por cafe capyba（カピバラカフェ）capybara cafe in Tokyo (@cafe_capyba)

Erizos

En el café Harry Harajuku Terrace, ubicado en Tokio, los visitantes pueden interactuar con adorables animales como erizos, hurones, hámsteres y otros pequeños mamíferos. Además de convivir con ellos, este espacio también ofrece la posibilidad de adoptarlos, ya que algunos ejemplares están disponibles para la venta.

En Harry Harajuku Terrace es posible ingresar sin consumir, pagando una cuota de 11 dólares por media hora para convivir con los animales, sin necesidad de hacer reservación. No obstante, para acceder a la experiencia completa, se requiere una reserva previa con un costo de 115 dólares por persona por una hora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por カワウソカフェ®︎HARRY原宿テラス (@harry_harajuku_terrace)

Minicerdos

Otra cafetería que ha conquistado el corazón de los japoneses es Mipig Café, un espacio donde conviven microcerditos de todas las edades, desde bebés hasta adultos, y los visitantes pueden interactuar con ellos como si fueran sus amigos.

Los precios también varían según la ubicación, pero suelen rondar desde $15 dólares estadounidenses por 25 minutos de visita.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por mipig cafe (@mipigcafe)

Búhos

Owl Café Akiba Fukurou, en Tokio, se ha convertido en una de las cafeterías más grandes de Japón. Su principal atractivo es la familia de 40 búhos que habitan el lugar. Este restaurante, dirigido por un matrimonio amante de estas aves, busca crear un espacio donde tanto los búhos como los visitantes puedan compartir un rato agradable y respetuoso.

Una reserva de una hora cuesta aproximadamente 22 dólares, mientras que una experiencia privada de 60 minutos está disponible por unos 147 dólares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Owlcafe tokyo akiba fukurou フクロウカフェ 東京 アキバフクロウ (@owlcafe_akibafukurou_tokyo)

Gatos

Si eres amante de los mininos, no puedes dejar de visitar Temari no Oshiro, el café felino más emblemático del país nipón, que cuenta con veinte gatos residentes. Allí, los visitantes pueden relajarse y disfrutar de un agradable rato en compañía de estos felinos.

Los precios varían según el día de la semana y la hora, pero normalmente son de aproximadamente 15 dólares por media hora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por てまりのおうち&てまりのおしろ (@temarino_ouchi.oshiro)

Pingüinos

El Penguin Dining Café & Bar en Tokio ofrece una experiencia única donde los visitantes pueden disfrutar de la compañía de pingüinos mientras saborean una variedad de bebidas.

El bar cuenta con una amplia selección de cócteles, sake, licores y vinos para satisfacer diferentes gustos. El costo de entrada comienza en 15 dólares e incluye bebidas gratuitas para los asistentes.