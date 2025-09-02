Batman Run CDMX 2025, ¿a qué hora inicia y cuál es la ruta?

La Batman Run CDMX 2025 está lista para llenar de adrenalina las calles del sur de la capital. Este evento temático inspirado en el universo de Gotham City tendrá lugar el próximo domingo 7 de septiembre de 2025, con salida y meta en Six Flags México, ubicado en la Carretera Picacho-Ajusco km 1.5, Jardines del Ajusco, Tlalpan.

¿A qué hora inicia la Batman Run CDMX?

La carrera dará inicio a partir de las 6:30 de la mañana, con el disparo de salida en el estacionamiento de Six Flags. Desde muy temprano, los corredores podrán disfrutar de la ambientación inspirada en el Caballero de la Noche y la emoción de una competencia que mezcla deporte y entretenimiento.

Distancias y rutas

El evento contempla tres distancias:

3 km (10 años y más) – Carrera recreativa. Los boletos ya se agotaron.

4.5 km (12 años y más) – Competencia con tiempo oficial.

9 km (15 años y más) – Competencia principal de la jornada.

Aunque las tres distancias comparten algunos tramos del recorrido, cada una cuenta con su propia ruta. Los organizadores señalan que los participantes deben revisar previamente el mapa y la altimetría de su carrera, lo cual facilita la preparación y evita sorpresas durante la competencia.

Tiempos máximos de competencia

Carrera 9 km – 1 hora y 30 minutos.

Carrera 4.5 km – 45 minutos.

Carrera 3 km – 30 minutos.

La ruta estará señalizada en todo momento, pero se recomienda a los corredores conocerla con anticipación para aprovechar mejor su desempeño.

Premiación

La ceremonia de premiación se llevará a cabo aproximadamente a las 8:30 de la mañana, al término de las carreras. Solo se entregarán trofeos a los tres primeros lugares absolutos en las distancias de 4.5 km y 9 km, tanto en la rama varonil como femenil. La carrera de 3 km será recreativa y no tendrá premiación.

La Batman Run CDMX 2025 combina deporte, diversión y el ambiente único de Gotham, lo que la convierte en una cita imperdible para corredores y fanáticos del superhéroe.