Embajada de Estados Unidos en México: esta es su nueva dirección

Si vas a tramitar tu visa, ¡toma nota! La Embajada de Estados Unidos de América (EUA) en México anunció que se mudará a sus nuevas instalaciones en la Ciudad de México, donde se realizarán los diferentes trámites consulares, entre ellos la visa.

La Embajada dio a conocer a través de su cuenta oficial en X que este cambio aplicará a partir del 24 de noviembre, fecha en la que las nuevas instalaciones, ubicadas en la alcaldía Miguel Hidalgo, iniciarán operaciones.

Asimismo, detalló que las entrevistas para visas, pasaportes, ciudadanía y trámites notariales se realizarán ahora en sus nuevas instalaciones.

La oficina consular consolidará más de 530 mil pies cuadrados de operaciones diplomáticas, y reunirá a más de mil 400 empleados que antes estaban repartidos en varios sitios de la ciudad.

¿Dónde estará la nueva sede de la Embajada de EU en CDMX?

La Embajada de Estados Unidos en México comunicó que las entrevistas para visas y otros trámites se realizarán en su nueva sede en la CDMX, ubicada en la esquina de Avenida Casa de la Moneda con Calzada Legaria, en la colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo.

La sede tendrá un horario de servicio de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.

🇺🇸🦅 Nos mudamos 👋

La entrevista para obtener tu visa, pasaporte, ciudadania, o notaria ahora será en nuestras nuevas instalaciones: 📍 https://t.co/3nzZqN0qXl Toma nota, comparte y nos vemos en la #NuevaEmbajada pic.twitter.com/yju7xisPiX — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) November 17, 2025

No obstante, el CAS (Centro de Atencion al Solicitante), permanecerá en su ubicación actual, en Hamburgo 213, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

¿Cómo puedo solicitar la visa de turista B1/B2?

Para solicitar una visa de turista por primera vez, se recomienda acudir a la embajada o consulado de EE. UU. más cercano. Allí podrás conocer cómo programar una cita, los pasos a seguir y la documentación requerida.

Algunos de los documentos necesarios son:

Pasaporte válido.

Fotografía recientes que cumplan con los requisitos.

Formulario DS-160, que se puede completar en línea.

Para ver las instrucciones en español del formulario:

Selecciona español en la esquina superior derecha.

Coloca el cursor sobre el texto en inglés.

Espera a que aparezca la traducción.

¿Cómo obtener ayuda para completar el formulario DS-160?

Si tienes dudas sobre cómo rellenar el formulario DS-160:

Consulte la sección de preguntas frecuentes en el sitio web del Departamento de Estado.

Revise el video en español publicado por la Embajada de EE. UU. en Montevideo.

Quienes necesiten realizar trámites consulares deberán acudir a la nueva sede de la embajada, siguiendo las indicaciones oficiales para asegurar que sus gestiones se realicen correctamente.