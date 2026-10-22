El valor de las pymes en el turismo global

¿Sabías que las pymes representan más del 85 % de las empresas de viajes y turismo en el mundo?

Así es, ellas son un pilar en la creación de experiencias auténticas y fundamentales para los destinos. Datos expuestos por el WTTC demostraron que un aumento de 10​ % en la productividad de las pymes inyectaría ​$63​ mil millones de dólares al PIB directo de la industria en ocho mercados.

Asimismo, un incremento moderado de 5​ % representaría un impacto positivo de ​$31​ mil millones de dólares. Por ello, se propuso que un millón de ellas se beneficien de Together in Travel, su comunidad gratuita de investigación, orientación práctica y promoción, consolidándolas como una palanca global.