El valor de las pymes en el turismo global
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¿Sabías que las pymes representan más del 85 % de las empresas de viajes y turismo en el mundo?
Así es, ellas son un pilar en la creación de experiencias auténticas y fundamentales para los destinos. Datos expuestos por el WTTC demostraron que un aumento de 10 % en la productividad de las pymes inyectaría $63 mil millones de dólares al PIB directo de la industria en ocho mercados.
Asimismo, un incremento moderado de 5 % representaría un impacto positivo de $31 mil millones de dólares. Por ello, se propuso que un millón de ellas se beneficien de Together in Travel, su comunidad gratuita de investigación, orientación práctica y promoción, consolidándolas como una palanca global.