El nuevo Museo de Historia Natural de Shenzhen abrirá próximamente

Logrará que conectes con la evolución del planeta y la ecología local en un entorno arquitectónico deslumbrante a lo largo de un recorrido por 4 mil 600 millones de años de historia.

Arquitectura inspirada en el agua

La ciudad de Shenzhen, conocida como un hub tecnológico de escala global, ahora brillará en la escena cultural con la apertura de su Museo de Historia Natural en la pintoresca zona del lago Yanzi, en el distrito de Pingshan. Tras iniciar operaciones de prueba el 30 de junio de 2026, la esperada inauguración oficial tendrá lugar el 28 de julio de 2026, ofreciendo una variedad de experiencias.

El concepto arquitectónico se denomina Delta y rinde tributo al río Pingshan con formas fluidas y onduladas que difuminan los límites con el entorno. El corazón del complejo abarca unos 35,200 metros cuadrados de exhibición donde los visitantes pueden sumergirse en varios trayectos fascinantes a través de ocho salas de exposiciones con singulares formas cónicas: la Sala del Cosmos, la Sala de Biología, la Sala de Ecología, la Sala de la Patria, la Sala de los Dinosaurios, la Sala de los Humanos, la Sala de la Evolución y la Sala de la Tierra sostenible.

No es necesario seguir las ocho salas, si así lo desean, los visitantes pueden dirigirse directamente a la espiral a través del atrio para dirigirse a la exposición de su elección para explorar las fructífera diversidad de la región que abarca manglares, humedales y fauna que es endémica de sus montañas, ríos y costas.

Un paraíso en la azotea

La característica más distintiva del museo es su parque público en la azotea, concebido como un sendero botánico suspendido que imita la cronología evolutiva del planeta. Este espacio al aire libre invita a caminar por zonas temáticas que ascienden desde el Mundo Vegetal hasta el futurista Jardín Cósmico, rodeado de plantas autóctonas y terrazas con vistas panorámicas hacia el lago y la ciudad.

Además de ser un área de recreo, funciona como un aula verde interactiva y alberga un moderno observatorio astronómico diseñado para la observación de las estrellas y convirtiéndolo en un centro de investigación. Gracias a su infraestructura basada en soluciones naturales, el edificio recolecta y filtra el agua de lluvia para el riego y la refrigeración, demostrando que la gran arquitectura y el respeto ecológico pueden coexistir en perfecta armonía

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