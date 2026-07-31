Museo del Gato en CDMX: así será la experiencia inmersiva dedicada a los michis

La Ciudad de México sumará una propuesta enfocada en quienes conviven con gatos o desean comprender mejor su comportamiento. El Museo del Gato será la primera plataforma cultural e inmersiva de la capital dedicada a explorar cómo estos animales perciben el entorno, se comunican y forman vínculos con las personas. Abrirá el 10 de agosto.

El proyecto surgió de La Gatería, una tienda especializada en productos para gatos que también cuenta con cafetería. Sus fundadores plantearon un espacio en el que la tecnología, el arte y la divulgación expliquen la historia, los sentidos y los instintos de los mininos.

El recorrido tendrá tres salas temáticas y contará con Sissi, una gata cálico, como guía del museo. Además de la experiencia cultural, el recinto incluirá acciones de responsabilidad social relacionadas con el bienestar animal.

¿Qué habrá dentro del Museo del Gato en CDMX?

La primera sala se llamará Génesis Felina y presentará el origen y la evolución de los gatos. Los visitantes conocerán a sus ancestros mediante dioramas animados y una proyección de videomapping que explicará su relación con distintas sociedades a lo largo de la historia.

La segunda sección, Instinto Puro, estará dedicada a la percepción felina. Un juego de arcade explicará el papel de las feromonas como medio de comunicación entre gatos.

Esta sala también tendrá Perspectiva Feline VR, una experiencia de realidad virtual que mostrará la Ciudad de México desde la mirada de un minino. Otro espacio será el Domo del Ronroneo, donde los asistentes escucharán frecuencias asociadas con este sonido y conocerán su función en la conducta felina.

¿Qué experiencias interactivas tendrá?

La última sala estará dedicada a la conexión entre humanos y gatos. Los visitantes encontrarán espacios para fotografías, instalaciones inmersivas y una figura de gato de gran tamaño que simulará la respiración. Incluirá murales con realidad aumentada y otras actividades en las que el público tendrá un papel central. Al finalizar, será posible visitar la cafetería y adquirir recuerdos relacionados con los mininos.

¿Dónde estará?

El Museo del Gato se ubicará en Paseo de la Reforma 87, colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc. Esta zona cuenta con acceso a transporte público y se encuentra cerca de otros recintos culturales del centro de la capital.

El recinto también trabajará con El Templo de los Deseos, una iniciativa de donación que financiará una unidad móvil de esterilización. Este programa brindará atención a perros y gatos en comunidades con acceso limitado a servicios veterinarios de la Ciudad de México y sus alrededores.