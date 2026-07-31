Filadelfia se prepara para celebrar el 50 aniversario de Star Wars

Que la Fuerza guíe tu agenda, porque el acontecimiento más esperado de la galaxia ya tiene coordenadas de aterrizaje. El 13 de febrero de 2027, el Instituto Franklin de Filadelfia se convertirá en la base de operaciones del estreno mundial de Star Wars: The Experience, una megaproducción concebida junto a Lucasfilm y Disney para celebrar el medio siglo de la saga.

Te aseguramos que será una inmersión sin precedentes donde sables de luz legendarios, naves a escala, tecnología RFID interactiva y la auténtica magia del cine se unirán en un itinerario fuera de serie.

Tesoros reales del rodaje

Al cruzar las galerías de la muestra, te adentrarás en una travesía inmersiva que abarca desde la magia analógica de los años setenta hasta la reinvención digital de la actualidad. La propuesta presentará una colección única de objetos originales utilizados en pantalla y jamás mostrados al público. Prepárate porque podrás contemplar de cerca piezas legendarias como la armadura de Darth Vader, el sable de luz de doble hoja de Darth Maul, la moto deslizadora y utilería original de la serie Andor, además de encontrarte cara a cara con figuras entrañables como Grogu, R2-D2 y C-3PO.

Rincones secretos de la saga

Vive momentos estelares a través de las diferentes exposiciones y experiencias:

Salón del trono de la reina Amidala: Una atmósfera inmersiva rodeada de telas suspendidas y proyecciones donde las voces de los creadores del vestuario acompañan al visitante para revelar icónicos vestuarios, como el vestido rojo de la monarca del salón del trono Amidala.

Mundos de estructuras alámbricas: Presidida por un caza TIE de estructura inalámbrica, es una galería que te llevará por los escenarios de Star Wars. Podrás ver desde bocetos iniciales de vehículos y naves, notas de diseño que se transformaron en iconos de la saga.

La Fuerza nos conecta: La gran innovación interactiva del recorrido, impulsada por tecnología RFID de última generación, que es impulsada por las elecciones de cada viajero para personalizar su trayecto, activando contenido oculto y un cierre único.

Captura de carbonita: Un punto interactivo de alto impacto fotográfico con una réplica de Han Solo en carbonita a tamaño real, donde los asistentes simulan su propia secuencia de congelación de carbonita mediante un despliegue tecnológico.

Cierre excepcional

El viaje culminará con 50 años de Star Wars, una emotiva mirada al impacto de la cultura pop. Esta retrospectiva reúne más de 90 figuras de acción históricas de Kenner y Hasbro, acompañadas por más de 20 prototipos raros y moldes de producción que jamás habían salido a la luz pública. La idea es hacer un recorrido histórico por la evolución de la trilogía original.

La venta de entradas estará disponible desde este noviembre para el gran evento que estará a tu disposición del 13 de febrero hasta el 6 de septiembre de 2027. Posteriormente, realizará una gira de cinco años por Norteamérica.