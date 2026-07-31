Vive un verano coreano en Manhattan

No tienes que viajar hasta Corea para aprender un poco sobre su cultura, sólo basta con dirigirte a gozar de un magno festival organizado por el Centro Cultural Coreano de Nueva York. No lo pienses más porque sólo estará disponible hasta el 22 de agosto.

Para sumergirte en este aventura asiática solo tienes que optar por el festival “Es hora de la K-Cultura 2026: Escapa del verano, sumérgete en Corea” podrás disfrutar de un programa integral con experiencias interactivas pensadas para mostrar cómo se vive el verano en la península coreana, combinando entretenimiento interactivo, gastronomía, tecnología y hasta cuidado de la piel.

Actividades inmersivas

Te sorprenderá la magnitud del evento, ya que se aloja en siete pisos. ¿Quieres saber qué encontrarás?

Ciclo de cine NapRyang: Así es, acostumbran combatir el calor de la temporada estival mientras ven películas de terror. Por ello, ofrece proyecciones nocturnas en el teatro del piso subterráneo los días 6, 7, 20 y 21 de agosto a las 21:00 horas. La cartelera, incluye títulos icónicos como Salmokji: Whispering Water, A Tale of Two Sisters, The Wailing y la divertida comedia My Daughter Is a Zombie.

Zona K-Sanctuary: Recrea fielmente un PC Bang o cibercafés de ese país, en el segundo piso. Por supuesto, no podían faltar los populares salones de juego que te invitarán a disfrutar de videojuegos de Smilegate o probar creaciones independientes. Mientras pruebas degustaciones de ramen Nongshim y snacks tradicionales, durante días seleccionados.

Espacio Glow and Go: Ubicado en el atrio de la primera planta te llevará por un recorrido interactivo con marcas de belleza como Amorepacific Laneige, Innisfree, Hanyul e IOPE. Lo mejor en días seleccionados, además de probar los productos te regalarán muestras. En la misma zona se ubican pabellones de destinos turísticos clave como islas, costas y parques nacionales.

Encuentro BTS: Del 1 al 3 de agosto, de 11:00 a 19:00 h llevará a cabo el ARMY Madang con activaciones especiales vinculadas al lanzamiento del álbum ARIRANG y su gira mundial. Tendrás la oportunidad de personalizar tu ARMY BOMB, coleccionar tarjetas exclusivas con letras de canciones del quinto álbum de la banda del K Pop. También habrá proyecciones en el Teatro del KCCNY con videos de coreografías y documentales. Como es muy probable que esto se vuelva una locura por los fans, es posible hacer reservaciones anticipadas a través de la plataforma Weverse.

Dónde: El KCCNY se ubica en el barrio coreano de Manhattan en 122 E 32nd Street, Nueva York.