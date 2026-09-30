Renovadas ofertas culturales en Washington

D. C. como también se le conoce te invita a crear un plan basado en la combinación excepcional que brindan sus museos, las esperadas reaperturas, nuevas galerías y exposiciones temporales para ir más allá de la historia tradicional.

Diseñar itinerarios en Washington, exige dejar atrás la idea de un destino estático. La capital estadounidense ha inyectado recursos significativos en renovar sus atracciones más cotizadas, ofreciendo argumentos contundentes para captar tanto a grupos como a viajeros independientes.

Iconos y nuevos recorridos

La capital reinventa varios de sus espacios más visitados sin renunciar a su peso histórico:

El Museo Nacional del Aire y el Espacio cierra el 11 de noviembre el ciclo de modernización iniciado en 2018 con la inauguración de su séptima galería nueva, el mayor proyecto desde su apertura en 1976.

El Jardín de Esculturas Hirshhorn reabre el 31 de octubre tras la mayor renovación de su historia, con diseño de Hiroshi Sugimoto, mejor accesibilidad y obras de Rodin, Matisse y otros artistas de referencia.

ARTECHOUSE DC, reabrió en septiembre, apuesta por instalaciones inmersivas firmadas por 17 artistas.

El Museo de Exploración de National Geographic propone un recorrido sensorial por la vida en la selva y grandes expediciones.

Bajo el Lincoln Memorial, el Undercroft proyecta imágenes históricas sobre los cimientos del monumento.

El 24 de octubre inaugurará el Memorial del Escudo del Desierto y de la Tormenta del Desierto, dedicado a quienes sirvieron en la guerra del Golfo de 1990-91.

Calendario de exposiciones

Las muestras temporales permiten construir itinerarios temáticos de arte, fotografía e historia social. Entre las citas más relevantes de la temporada destacan: