Renovadas ofertas culturales en Washington
D. C. como también se le conoce te invita a crear un plan basado en la combinación excepcional que brindan sus museos, las esperadas reaperturas, nuevas galerías y exposiciones temporales para ir más allá de la historia tradicional.
Diseñar itinerarios en Washington, exige dejar atrás la idea de un destino estático. La capital estadounidense ha inyectado recursos significativos en renovar sus atracciones más cotizadas, ofreciendo argumentos contundentes para captar tanto a grupos como a viajeros independientes.
Iconos y nuevos recorridos
La capital reinventa varios de sus espacios más visitados sin renunciar a su peso histórico:
- El Museo Nacional del Aire y el Espacio cierra el 11 de noviembre el ciclo de modernización iniciado en 2018 con la inauguración de su séptima galería nueva, el mayor proyecto desde su apertura en 1976.
- El Jardín de Esculturas Hirshhorn reabre el 31 de octubre tras la mayor renovación de su historia, con diseño de Hiroshi Sugimoto, mejor accesibilidad y obras de Rodin, Matisse y otros artistas de referencia.
- ARTECHOUSE DC, reabrió en septiembre, apuesta por instalaciones inmersivas firmadas por 17 artistas.
- El Museo de Exploración de National Geographic propone un recorrido sensorial por la vida en la selva y grandes expediciones.
- Bajo el Lincoln Memorial, el Undercroft proyecta imágenes históricas sobre los cimientos del monumento.
- El 24 de octubre inaugurará el Memorial del Escudo del Desierto y de la Tormenta del Desierto, dedicado a quienes sirvieron en la guerra del Golfo de 1990-91.
Calendario de exposiciones
Las muestras temporales permiten construir itinerarios temáticos de arte, fotografía e historia social. Entre las citas más relevantes de la temporada destacan:
- Museo Nacional de Arte Asiático, por primera vez visita Estados Unidos, Del Louvre: Obras maestras del arte islámico, revela la profundidad y el alcance global de las artes del mundo islámico. Hasta el 18 de enero de 2027.
- Museo Nacional de la Mujer en las Artes, presenta Ruta hacia el oeste: colchas afroamericanas del siglo XX en California, hasta el 17 de enero de 2027. Un legado de sobrevivencia, conexión y residencia a través de las generaciones.
- Hirshhorn, tendrá Carlotta Corpron: La luz es un medio plástico, una retrospectiva de la obra fotográfica de la artista, del 16 de octubre al 14 de marzo de 2027.
- Colección Phillips, te invita a Avery, Gottlieb y Rothko: junto al mar, del 24 de octubre al 24 de enero de 2027. Cuenta una historia de amistad que dura toda la vida entre tres grandes del arte norteamericano.