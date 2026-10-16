Frankenstein revive en la Capilla Gótica este fin de semana

Disfruta la reinterpretación de un clásico de la literatura gótica con una propuesta escénica de alto impacto. ¿Te encanta explorar nuevas opciones para disfrutar de los espectáculos de temporada? ¿Qué te parece ver Frankenstein, pero no en el cine, en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico? Déjate sorprender por esta versión audaz de danza contemporánea.

La producción de la Infinita Compañía, dirigida y coreografiada por Rodrigo González, transforma el clásico de Mary Shelley en una experiencia de danza contemporánea pensada para impactar al espectador que gusta de eventos con una esencia cultural.

La clave de la trama

La pieza no cuenta la historia de manera lineal. Víctor Frankenstein quiere devolver la vida a un muerto tras no haber podido salvar a su madre. El experimento tiene éxito, pero el triunfo se convierte en pesadilla. La criatura, rechazada por todos, queda condenada a la soledad, y ese dolor se transforma en venganza contra su creador y todo lo que ama. La pregunta central no es quién es el monstruo, sino qué circunstancias convierten a un ser en uno.

Explora, a través del movimiento, las consecuencias de crear vida y luego abandonarla. La criatura, interpretada por Yokoyani Arreola, y el doctor Víctor Frankenstein, a cargo de Álvaro Pérez, protagonizan un duelo emocional donde la obsesión, el rechazo y la búsqueda de aceptación se expresan con fuerza física y precisión emocional. Pamela Grimaldo y José Ortiz completan el elenco principal.

Experiencia excepcional

Lo que vuelve especialmente atractiva a esta producción s es la fusión entre el contenido narrado a través de un lenguaje corporal y el espacio. La Capilla Gótica no es un simple escenario: su arquitectura refuerza el tono sombrío y envolvente de la obra, creando una atmósfera que el espectador percibe de inmediato. Esta enigmática integración entre danza y lugar convierte cada función en una experiencia inmersiva difícil de replicar.

No lo pienses más para ver esta excepcional propuesta, pues ya sólo estará en cartelera el 15 y 16 a las 20:00 horas, el sábado 17 a las 19:00 horas y el domingo a las 18:00 horas. Recuerda, la sede es la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico, ubicada en Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn, CDMX. Los boletos se pueden adquirir a través de Ticketmaster y en la taquilla.