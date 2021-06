Ed Bastian es premiado como un gran CEO: Glassdoor

Comparte este contenido











Por su excelente liderazgo, desde siempre y sobre todo en una de las crisis de la aviación más importantes de todos los tiempos, el director Ejecutivo de Delta Air Lines, Ed Bastian, se posicionó entre los 10 mejores CEOs en los premios Glassdoor Employee’s Choice Awards for the Top CEOs of 2021.

Eso no es todo, ya que esto lo logró con un índice de aprobación del 97 %, con lo cual se situó un 24 % sobre la media de consentimiento.

“A lo largo de la pandemia, Ed Bastian se ha mantenido firme en poner a las personas por delante de los beneficios y en garantizar que la seguridad y el bienestar estén a la cabeza de todas y cada una de las decisiones que se tomen”, dijo Joanne Smith, vicepresidenta Ejecutiva y directora Ejecutiva de Personal de Delta. “Es una lección que ha marcado la diferencia”.

El CEO de la aerolínea lidera una plantilla global de 75 mil empleados. Se ha caracterizado por su empatía, la humanidad y la devoción al servicio. Impuso como prioridad de la compañía la salud, la seguridad y el bienestar de los colaboradores, incluyendo la disponibilidad de las pruebas y vacunas contra COVID-19.

“A lo largo de un año desafiante, es inspirador ver a los mejores CEOs que, de acuerdo a sus empleados, se adaptaron al cambio, redefinieron visiones y ejecutaron con transparencia”, compartió Christian Sutherland-Wong, director Ejecutivo de Glassdoor.

La colaboración entre Bastian y los trabajadores permitió contribuciones significativas a través de paquetes de jubilación anticipada y de salida, para así evitar las licencias involuntarias de los empleados estadounidenses durante la pandemia.