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¿Dónde empieza la decisión de reservar?

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La reserva de un hotel ya no comienza cuando el viajero abre la página web, sino mucho antes, cuando se inspira y comienza a planear.

Así es, de acuerdo al reporte Travel Dreams 2026 de Amadeus, el 69 % de los viajeros confía en los resúmenes de IA para decidir sin necesidad de más búsquedas, y el 42 % la usa como herramienta en la fase de planificación para comparar precios y leer reseñas.

El costo es considerado por un 52 % y la ubicación es clave para un 50 %, pero son los comentarios con un contundente 88 % las que realmente abren o cierran la puerta. El trotamundos que llega a una web no está curioseando, ya ha decidido reservar.

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