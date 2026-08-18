Three Little Bears Retreats, un concepto disruptivo

Si siempre buscas experiencias fuera de serie, este lugar es para ti; marca el nacimiento de una categoría de alojamiento donde la inmersión salvaje y la sofisticación convergen. Diseñado como un lodge de expedición de uso único, transforma la manera de interactuar con el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes.

Fuera de serie

Es más que un simple sitio de descanso, fue concebido como un centro de mando para exploradores atrevidos. Fusiona el espíritu legendario de los safaris africanos, la exclusividad de los lodges de pesca en Alaska y la majestuosidad de los históricos hoteles del oeste estadounidense, adaptando esa mística al parque nacional más transitado de Estados Unidos, un ecosistema que recibe a más de 12 millones de visitantes cada año.

El hub en el corazón del bosque

Su propuesta se centra en explorar, disfrutar, y conectar a través de varios pilares:

Cuenta con cabañas ocultas entre más de 65 acres de naturaleza virgen y situadas a solo unos minutos del encanto artesanal de Bryson City, las cinco residencias de la propiedad representan un homenaje a la arquitectura de los Apalaches.

Podrás elegir desde refugios románticos diseñados para parejas junto al murmullo de los arroyos hasta casonas de montaña con capacidad para 14 personas; cada espacio combina el confort de alta gama con el aislamiento perfecto.

Entre sus amenidades hay jacuzzis privados al aire libre, chimeneas de piedra en las terrazas y ventanales que encuadran el horizonte azul de las Smokies, que simplemente transforman la vivencia en medio de la naturaleza.

El epicentro social del complejo se ubica en el Three Little Bears Expedition Lodge, donde los viajeros se reúnen al anochecer para compartir vivencias alrededor del fuego y escuchar historias sobre los legendarios conservacionistas Horace Kephart y George Masa.

La renovación del espíritu se logra en el Nuwati Spa, llamado así en tributo al concepto ancestral cherokee de medicina y sanación. El menú del spa combina masajes con botánicos regionales, baños de bosque, prácticas de tai chi y yoga, además de saunas privadas y tinas de inmersión en agua fría instaladas en la intimidad de cada cabaña.

La propuesta culinaria bautizada como Cocina de Campamento, halla su inspiración en las crónicas de Horace Kephart, defendiendo la filosofía de que la vida al aire libre es el escenario ideal para banquetes memorables. Los chefs residentes elaboran menús donde los productos de granjas locales se encuentran con las tradiciones gastronómicas cherokees, ofreciendo desayunos sureños a la leña, catas al aire libre y cenas comunitarias preparadas a fuego vivo.

Expediciones a la medida

Aquí las vacaciones convencionales quedan en el olvido para dar paso a la inspección activa de la mano de naturalistas locales, basadas en su filosofía “no sólo visites las Smokies, sumérgete en ellas”.

La propiedad destaca por integrar un formato de expedición guiada con todo incluido, donde cada día promete una aventura distinta: desde rastrear la fauna silvestre en vehículos Land Rover clásicos hasta recorrer en bicicleta eléctrica la icónica Ruta a Ninguna Parte, navegar en kayak las aguas cristalinas del lago Fontana, descubrir torres de vigilancia de incendios en cumbres solitarias, hasta exploraciones en la cultura cherokee.

Para elevar el servicio personalizado, el albergue asigna un guía privado dedicado durante toda la travesía, encargado de diseñar itinerarios a la medida, coordinar el equipamiento de montaña y adaptar las rutas de senderismo al ritmo exacto de cada huésped. Podrás elegir entre pescar truchas en riachuelos de montaña, fotografiar alces al amanecer e incluso descubrir cascadas escondidas. Todas las hazañas quedan registradas en el Pasaporte de Naturaleza Personal que recibe cada persona.

Los fines de semana, habrá expediciones exclusivas para vivir experiencias inmersivas que te llevarán a conocer la vida silvestre, pescar con mosca, caminar hacia las cumbres, entre otras.

Para más detalles accesa a 3littlebearsretreat.com/