¿Cuáles son los hoteles predilectos por generaciones?

Hemos descubierto cuáles son las elecciones de la generación Z, los millennials, la generación X y los Baby Boomers en reservas hoteleras. Te sorprenderán las diferencias.

En efecto, para saber llegar a los viajeros, es posible considerar el grupo al que pertenecen por edad y el resto del trabajo lo ha hecho YouGov, que realizó un análisis para detectar las preferencias, no sólo en cuanto a marca, sino también otros detalles reveladores. ¿Estás listo para conocerlos?

El favorito de los centennials

Para los más jóvenes, la experiencia es tan vital como el precio; por ello, el 48 % considera a Hilton como su primera elección, mientras que el 38.8 % apuesta por Marriott. Aunque lo más importante antes de reservar son las reseñas, el 37.7 % las consulta antes de decidir. Courtyard by Marriott, sólo ha conquistado a un 20.1 %. No olvidemos que las marcas deben conectar con su estilo de vida, que requiere frecuentes inmersiones en el mundo digital, aunque aquilatan la autenticidad, probablemente por ello Four Seasons resuena para el 22.6 %.

Las preferencias de los millennials

En este grupo la competencia está muy reñida en las primeras posiciones. Podríamos decir, que el líder también es Hilton, pues 48.3 % lo elige, pero muy de cerca se ubica Marriott con un 46.9 %. Para el 72.8 % es primordial la tarifa y sólo el 36.8 % toma en cuenta las reseñas.

En este segmento, Courtyard by Marriott se cuela al ser considerado por el 31.1 %. Sheraton se lleva una tajada del 33.7 %. Pero, ¿qué es lo que ponderan? Costo, calidad y precios. No sienten fidelidad por una marca, ya que sólo un 17.8 % muestra pertenencia, aunque las marcas conocidas que les ofrecen comodidad sin sacrificar su sed de aventuras pueden brillar en su horizonte.

Las exigencias de la generación X

Estamos frente a un empate entre el 49.1 % que elige a Marriott y un 49 % que selecciona a Hilton. Courtyard by Marriott ha logrado seducir al 46.9 %. Los detalles son sumamente importantes para ellos: la limpieza para el 80.7 % y el precio para el 76.8 %. Únicamente, el 30.8 % considera las reseñas antes de reservar. ¿Cuáles son sus prioridades? 231 % tiene confianza en cadenas que brinden comodidad, sin renunciar a una buena relación costo-beneficio.

Las elecciones de los Baby Boomers

El 45 % goza de las estancias en Marriott, así que con su voto esta cadena se ubica en la cima de todos los rankings. Sorprendentemente, Courtyard by Marriott toma la segunda posición al ser seleccionado por el 43.9 %, Hilton cautiva al 41.3 %.

Los detalles clave y esenciales son: 82.1 % considera que la limpieza debe ser excepcional, para el 77 % el precio importa, la amabilidad del personal es valorada por el 40.6 % y la pertenencia a una cadena de confianza es vital para el 29.4 %. Al no ser tan digitales sólo el 25.7 % revisa las reseñas en línea. En este segmento ingresan Hampton Inn con un 40.4 % y Holiday In Express con el 41.2% de adeptos, demostrando que lo familiar y predecible, también es considerado.

Las cifras nos demuestran que los factores que seducen a cada generación son totalmente diferentes; al captarlo es posible crear vínculos que generen lealtad a largo plazo.