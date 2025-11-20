¡Diviértete! The Plaza Hotel Nueva York lanza paquete para revivir experiencia de «Mi pobre angelito»

¿Te imaginas vivir la experiencia de “Mi pobre Angelito 2: perdido en Nueva York», y recorrer todo lo que vivió el adorable Kevin McCallister? Pues ya no es un sueño, lo puedes lograr…

¡Así es, el icónico The Plaza Hotel de Nueva York ofrece un paquete temático inspirado en la película. El paquete se llama oficialmente «Home Alone: Fun in New York» y ya está disponible.

Detalles del paquete «Home Alone: Fun in New York»

Esta promoción está causando sensación y cómo no, si está diseñado para que los fans revivan las aventuras de Kevin McCallister e incluye varias experiencias icónicas de la película:

Paseo en limusina: Privado de cuatro horas por Nueva York, visitando lugares de filmación famosos como el Empire State Building, Central Park, Rockefeller Center, Carnegie Hall y Radio City Music Hall.

Pizza de queso: Tamaño grande y caliente para disfrutar durante el paseo, al estilo de Kevin.

Sundae gigante: Un gigantesco helado (que puede tener hasta 16 bolas) en room service.

Alojamiento: Estancia en una de las habitaciones o suites de lujo del hotel.

Entérate

Reserva: El paquete debe reservarse directamente con The Plaza Hotel (no a través de terceros) y con al menos tres días de antelación a la llegada.

Costo: El precio del paquete varía según las fechas y el tipo de habitación, pero las tarifas de inicio rondan los $3 mil 400 dólares por noche.

Cabe recordar que El Plaza Hotel en Nueva York es un hotel icónico de lujo y un clásico de clásicos, inaugurado en 1907. Está ubicado en un lugar privilegiado de Manhattan, en la esquina de la Quinta Avenida y Central Park South, frente a Central Park. Conocido por su elegancia, lujo desmedido, habitaciones y servicio majestuoso.

Ya lo sabes, si deseas vivir la experiencia de perderse en Nueva York al estilo Kevin McCallister, The Plaza Hotel hace ese sueño realidad con esta oferta especial en una estadía de lujo plena de glamour y de nostalgia.